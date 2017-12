PHOTOS - Johnny Hallyday : les copains de régiment d'Offenbourg rouvrent leur album souvenir

Jean-Marie et René, deux Alsaciens, ont côtoyé Johnny Hallyday de 1964 à 1965, au sein du 43e régiment d'infanterie de marine d'Offenbourg, en Allemagne.

"On a perdu un copain... Un copain de régiment." Dans sa maison à Eschau (Bas-Rhin), Jean-Marie a les larmes aux yeux, mercredi 6 novembre, quelques heures après l'annonce de la mort de Johnny Hallyday. Pour l'occasion, René, s'est installé à sa table, où les deux Alsaciens étalent leurs photos souvenirs. Ils ne s'étaient pas revus depuis 1965, date de la fin de leur service militaire au sein du 43e régiment d'infanterie de marine d'Offenbourg, en Allemagne. À l'époque, ils côtoient un certain Jean-Philippe Smet, alias Johnny Hallyday, alors âgé d'un peu plus de 20 ans.

"Il nous laisse plein de tristesse"

Les photos en noir et blanc défilent entre les mains des deux hommes. Jean-Marie feuillette son précieux album, son "jardin secret", dit-il. En 1964, pendant six mois, il partage la chambre de celui qui est déjà "l'idole des jeunes". On y voit un Johnny Hallyday en capitaine de char, Sylvie Vartan perchée sur le canon. Ou encore un Johnny Hallyday jouant de la guitare pour ses camarades : "On était en manœuvre à Stetten et il jouait pour nous au bivouac", raconte Jean-Marie.

Photo de Johnny Hallyday prise par René Hivert en 1964-1965 © Radio France - Aude Raso

Photo de Johnny Hallyday prise par Jean-Marie Elkeries en 1964 © Radio France - Aude Raso

Les premiers jours, nous étions autant impressionnés d'être avec Johnny, que lui l'était d'être avec nous.

Photo de Johnny Hallyday et Sylvie Vartan prise par René Hivert en 1964 © Radio France - Aude Raso

Quand les autres du régiment recevaient une lettre par jour, Johnny, lui, en recevait 500, voire 600.

Photo de Johnny Hallyday prise par Jean-Marie Elkeries en 1964 © Radio France - Aude Raso

"Au début, on ne savait pas s'il fallait le vouvoyer, l'appeler Johnny ou Jean-Phillipe [Smet]", raconte René. "Johnny était un homme très simple, acquiesce Jean-Marie. Il parlait avec tout le monde. Il m'a remplacé pendant une garde. Il est même venu chez moi, à Strasbourg, dans le quartier du Neudorf." Neuf ans après son service militaire, Jean-Marie a revu Johnny Hallyday dans sa loge au Tivoli à Strasbourg et a eu les larmes aux yeux quand le chanteur s'est immédiatement souvenu de son nom.

René, lui, était vaguemestre au régiment, chargé du colis postal. "Quand les autres recevaient une lettre par jour, Johnny, lui, en recevait 500, voire 600", s'exclame l'Alsacien, qui se souvient des courriers "très très personnels et un peu gênants" que recevait la star de la part des femmes qui l'adulaient. "Nous avons perdu le personnage qui a marqué notre jeunesse jusqu'à nos 70 ans, conclut René. Il nous laisse plein de tristesse."