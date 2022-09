PHOTOS - Journées du patrimoine en Dordogne : le centre de formation des gendarmes ouvre pour la première fois

Pour la toute première fois, vous allez pouvoir entrer dans le centre national d'entrainement des gendarmes, à Saint Astier ! Cette immense enceinte, en haut de la colline, qui fait fantasmer les habitants de la Dordogne. L'institution participe exceptionnellement aux journées du patrimoine, ce samedi 17 septembre, de 14h à 17h. Le centre, qui a plus de cent ans, est unique en France. Chaque année, 10.000 militaires, stagiaires en formation ou en perfectionnement, viennent se former au maintien de l'ordre. 200 personnes travaillent toute l'année dans cette petite ville dans la ville.

C'est un petit voyage dans le temps

Pour cette grande première, ne vous attendez pas à visiter les appartements des gendarmes ou les salles de tirs : l'idée est d'en apprendre plus sur le métier et l'histoire des gendarmes mobiles, en découvrant notamment la salle du souvenir. Des dizaines de mannequins en tenues officielles et de grandes fresques proposent aux visiteurs de voyager dans le temps. "C'est un petit voyage dans le temps, qui leur montrera d'où on est parti et quelles sont désormais les différentes missions de la gendarmerie mobile", explique le chef d'escadron Louis Houel. Toutes les pièces exposées ont été collectées auprès de collectionneurs ou de gendarmes retraités. "Vous voyez la tenue de ce mannequin d'un garde en Indochine a été donné par une veuve de gendarme, c'est très touchant", confie le chef d'escadron, en charge de la salle du souvenir.

Une buvette et stand de goodies

Vous pourrez aussi voir la Place d'armes du centre d'entrainement, avec les stèles érigées pour le centenaire de la gendarmerie mobile, et l'exposition de véhicules de la gendarmerie, vous pourrez même monter dedans. Une buvette et un stand de goodies de la gendarmerie seront aussi ouverts !

Les gendarmes seront présents pour répondre aux questions des visiteurs. © Radio France - Lise Roos-Weil

Une dizaines de mannequins, en tenue officielle, sont exposés dans la salle du souvenir. © Radio France - Lise Roos-Weil