PHOTOS - Journées du patrimoine : les Clermontois découvrent pour la première fois le théâtre de la Comédie

A l'occasion des journées européennes du patrimoine, et malgré la crise sanitaire, une centaine de manifestations et de visites en tout genre se déroulent dans nos quatre départements auvergnats. Cette année, pour la Comédie de Clermont-Ferrand c'est un double événement ! Le théâtre s'ouvre enfin au public lors de ce week-end spécialement dédié au patrimoine. Victime de son succès, toutes les visites guidées sont complètes !

Un lieu de mémoire et d'histoire

Après une ouverture repoussée à cause de la crise sanitaire, les Clermontois peuvent enfin découvrir le nouveau visage de la Comédie. Ce bâtiment imaginé par l'architecte portugais Eduardo Souto de Moura, implanté près de la Maison de la culture. Ce nouveau lieu culturel a été imaginé en lieu et place de l'ancienne gare routière de la ville. Dès leur entrée, les visiteurs pénètrent dans le hall des Pas perdus, qui a conservé toute sa richesse. "C'est chargé d'une histoire qui est liée au voyage, c'est un lieu de rencontre et d'inspiration et on espère que cela devienne le théâtre de tous les Clermontois" explique Nathalie Mesurolle, guide conférencière. Désormais, ce lieu est une invitation au voyage artistique...

La fameuse coupole de l'artiste Jean Mosnier, déjà présente dans le hall de l'ancienne gare routière. © Radio France - Lauriane Havard

L'horloge, qui signifie bien aux visiteurs qu'ils sont dans une ancienne gare routière. © Radio France - Lauriane Havard

De grands espaces, entre modernité et classicisme

Ce nouveau lieu culturel de la ville de Clermont-Ferrand abrite deux salles de spectacles de 350 et 900 places, ainsi qu'une brasserie en rez-de-chaussée. L'architecte portugais a créé de vastes espaces, lumineux et propices aux rencontres. "En dehors du hall d'entrée et des salles de spectacle, il y a aussi des patios extérieurs qui seront accessibles au public" précise la guide.

La salle de l'Horizon, la plus grande salle de la Comédie, a une capacité de 879 places. "C'est une salle moderne mais qui s'inspire du théâtre classique à l'italienne, avec cette couleur rouge cœur de lave". La salle des Possibles, elle, est modulable. Les gradins peuvent s'enlever et laisser place à une salle où les spectateurs se retrouveront debout.

La salle de l'Horizon, la plus grande salle du théâtre, vue de l'une des entrées. © Radio France - Lauriane Havard

La scène de la salle de l'Horizon, qui peut accueillir jusqu'à 879 spectateurs. © Radio France - Lauriane Havard

La salle des Possibles, salle modulable qui peut aussi servir de lieu de répétition. © Radio France - Lauriane Havard

Le premier spectacle aura lieu le 25 septembre prochain, "Société en chantier", il s'agit d'une pièce de théâtre immersive et participative. En attendant, même si les visites guidées sont complètes, des visites libres sont possibles tout au long de ce week-end.