PHOTOS - "L'Empereur romain, un mortel parmi les dieux", l'expo à découvrir au musée de la Romanité à Nîmes

Une exposition de choix pour la réouverture du Musée de la Romanité à Nîmes. "L'Empereur, un mortel parmi les dieux" est en effet la première exposition française consacrée au culte impérial, une pratique instaurée au 1er siècle avant J.-C par Auguste, le premier empereur de Rome. Prévue en 2020, elle n'avait pas pu être montée en raison de l'épidémie de Covid 19. Elle a enfin été inaugurée ce jeudi soir. Une exposition entièrement conçue et pensée par l'équipe du musée. "Le culte impérial était il est vrai un thème particulièrement indiqué à Nîmes explique Manuella Lambert, conservateur du patrimoine et commissaire de l'exposition. " On a ici deux sites historiques majeurs que sont la Maison Carrée et l'Augusteum du jardin de la Fontaine qui sont directement liés à cette thématique. La Maison Carrée était un temple romain qui a été dédié au petit fils d'Auguste, le premier empereur. Le contexte de sa création et sa dimension politique sont méconnus."

"Le culte impérial, ce n'est pas le culte de la personnalité"

A travers 150 œuvres (statues, monnaies, bas-reliefs,...) l'exposition retrace les origines du culte impérial. Où comment à partir d'Auguste, l'Empereur est divinisé après sa mort et devient en quelque sorte, un intermédiaire entre les hommes et les dieux. "On pense tout de suite culte de la personnalité, idolâtrie, nous, on insiste vraiment dans cette exposition pour montrer que l'Empereur n'est jamais honoré en tant que dieu. Il est honoré en tant qu'incarnation de l'Etat romain. Les hommages religieux ne s'adressent jamais à sa personne. L'Empereur divinisé n'est qu'un mortel divinisé. Il n'est pas considéré comme un dieu immortel comme Jupiter ou Mars. C'est un partenariat entre l'Empereur et les dieux pour permettre la stabilité, la continuité de la dynastie de l'Empire et la prospérité aussi".

150 œuvres dont une trentaine prêtées par le Louvre

Pour cette exposition, le Musée du Louvre a prêté une trentaine d’œuvres. Elles proviennent du département des antiquités grecques et romaines, actuellement fermé pour rénovation. "On a prêté à la fois des portraits, des statues colossales d'Hadrien et de son épouse, confie Jean-Luc Martinez, le président-directeur du Musée du Louvre. Ce qui est peut-être le plus étonnant, le plus spectaculaire, ce sont les grands reliefs historiques romains, avec des scènes de sacrifice. _Ces reliefs historiques n'ont pas été vus, même à Paris, depuis les années 70_. Ce sont des choses très importantes qui viennent bien compléter le musée de Nîmes." 14 autres musées et italiens ont également prêté certaines de leurs oeuvres pour cette exposition. A voir jusqu'au 19 septembre.

Portrait d'Auguste © Radio France - Sylvie Duchesne

Médaillon ornant le fond d'une coupe. Musée du Louvre © Radio France - Sylvie Duchesne

Autel des douze dieux. Musée du Louvre © Radio France - Sylvie Duchesne

Manuella Lambert est la commissaire de l'exposition © Radio France - Sylvie Duchesne