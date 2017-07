PHOTOS - L'équipe de France masculine de ski en dédicace aux 2 Alpes

Après plusieurs mois de préparation physique, en salle, l'équipe de France masculine de ski alpin est de retour sur les pistes depuis le début de la semaine, sous des températures presque caniculaires. Ils en ont profité pour dédicacer tee shirt, cartes postales et casque de ski mardi après-midi.

Plus de 300 personnes ont fait la queue pour rencontrer les champions mardi après-midi, dans la station des 2 Alpes. Alexis Pinturault, Matthieu Faivre, Adrien Théaux, Guillermo Fayed, Johan Clarey ou encore Victor Muffat-Jeandet sont arrivés lundi dans la station de ski de l'Oisans. Le glacier, situé à 3.600 mètres d'altitude, leur permet de s'entraîner sur de la neige, à condition de se lever tôt, très tôt, vers cinq heures du matin. Ils vont rester toute la semaine, jusqu'à vendredi. L'occasion pour les touristes de les rencontrer. Sur le glacier d'abord, Les sportifs peuvent s'entraîner de sept heures à onze heures du matin, au mieux, après la neige est trop fondue. Pablo, sept ans et en ski club dans les Pyrénées les a rencontré là-haut "ils m'ont dit bonjour et j'ai pu leur serrer la main. J'ai gagné beaucoup de compétitions et j'ai envie de leur ressembler et d'être comme eux" dit le petit bonhomme.

VIDÉO - Il y avait foule pour la dédicace de l'équipe de France masculine de ski alpin aux @2ALPES ! ✒⛷ @FedFranceSkipic.twitter.com/dgnVS3jTcv — France Bleu Isère (@bleu_isere) July 20, 2017

Pour les fans qui ne grimpent pas jusqu'au glacier, une séance de dédicace était organisée par la station et la Fédération Française de ski mardi après-midi. Souriants, disponibles, les champions ont passé trois quarts d'heure, là signer tee-shirts, casques de ski et cartes postales. "Quand on se déplace dans un endroit où il y a du ski, on sait qu'on est regardé et que les jeunes, forcément, ils sont admiratifs. C'est comme ça que ça donne l'envie aux générations futures de se mettre à notre sport, car sinon c'est comme ça que ça pourrait s'arrêter" pour la coqueluche du public, Alexis Pinturault. Mais ce n'est pas le seul skieur connu, les pioupiou des clubs de ski connaissent leurs champions, leurs noms et savent parfaitement à qui demander une petite signature. De quoi surprendre le descendeur Johan Clarey, "je ne pensais pas qu'il y aurait autant de monde, ça met du baume au cœur".

Et David Chastan, le directeur de l'équipe de conclure : "On a la chance d'avoir des glaciers en France donc autant en profite. Ça se passe très bien aux 2 Alpes [avec l'équipe de France NDLR], on a la chance d'avoir une bonne entente et des gens motivés au niveau des 2 Alpes qui nous facilitent la tâche. (...) "On est très fiers de s'entraîner chez nous, de pouvoir signer des autographes ici et de créer de la dynamique en France autour de notre sport. J'espère que ça va continuer, que ça va s'améliorer" conclut-il, lançant u appel du pied à peine caché à Tignes. Contrairement aux 2 Alpes, dont le glacier ferme en demie-saison, celui de la station de ski savoyarde reste ouvert... toute l'année.

📻 ÉCOUTEZ - Le reportage sonore pendant la dédicace

"Vas-y, demande lui une photo", reportage sonore au milieu des fans de l'équipe de France de ski. Copier

PHOTOS - La séance de dédicace, sous le soleil des 2 Alpes

Guillermo Fayed, très à l'aise au milieu des fans. © Radio France - virginie Salanson

La cohue pour voir les "champions". © Radio France - Virginie Salanson

Alexis Pinturault, très sollicité. © Radio France - Virginie Salanson

Clément, huit ans, du ski club des 2 Alpes, très fier d'avoir eu "toutes les signatures" sur son tee-shirt. © Radio France - Virginie Salanson

Adrien Théaux, (à g.) et Johan Clarey (à d.). © Radio France - Virginie Salanson

