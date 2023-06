PHOTOS - L'expo de l'été au Palais des papes d'Avignon, "Palazzo", ouvre au public

La grande exposition de l'été au Palais des papes d'Avignon ouvre au public ! "Palazzo", de l'artiste plasticienne Éva Jospin, démarre ce vendredi 30 juin et va durer jusqu'au 7 janvier prochain. Une dizaine d'œuvres monumentales sont exposées dans différents lieux du palais, et plus uniquement dans un endroit précis comme ça a pu être le cas les années précédentes, pour les expositions "Amazônia" de Sebastiao Salgado ou "Ecce Homo" d'Ernest Pignon-Ernest .

"Il y a une présence dès le début de la visite et qui monte en puissance, explique Éva Jospin. Je ne voulais pas avoir seulement la grande chapelle, mais plutôt disséminer les œuvres". Ainsi, la visite démarre par une petite statue de bronze, assez discrète, et chemine jusqu'à des créations monumentales : trois broderies de dix mètres par trois accrochées au mur du Grand Tinel, un lustre suspendu à 22 mètres de haut dans la cheminée de la cuisine haute, et plusieurs constructions de carton. Des œuvres à observer de près pour réaliser la minutie de l'artiste, tant dans le travail du carton que dans les broderies de soie.

Une visite couplée à celle du Palais des papes

Comme l'exposition est indissociable de celle du Palais des papes, le tarif est couplé : il est ainsi fixé à 12 euros en plein tarif (10 euros en tarif réduit). Des visites guidées sont aussi prévues les samedis et dimanche à 15h30, à partir du samedi 15 juillet.

Et Éva Jospin croit pouvoir attirer tant les Avignonnais que les touristes qui découvrent le Palais des papes. "Je crois que beaucoup de gens qui viennent voir le palais ne viennent pas voir des œuvres donc auront la surprise, bonne ou mauvaise, de voir mon travail, explique-t-elle. Mais il y a aussi ceux qui ne veulent plus faire une énième visite du palais et seront intéressés de venir voir cette exposition en particulier."

Trois œuvres monumentales sont exposées dans la Grande chapelle. © Radio France - Adèle Bossard

Le détail des broderies accrochées dans le Grand Tinel. © Radio France - Adèle Bossard

Le détail d'une œuvre faite de carton. © Radio France - Adèle Bossard

Ce lustre, spécialement créé pour la cuisine haute du Palais des papes, est suspendu à 22 mètres de haut. © Radio France - Adèle Bossard