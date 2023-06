PHOTOS - L'exposition Yves Saint-Laurent ouvre samedi à la cité de la dentelle et de la mode, à Calais

L'exposition "Yves Saint-Laurent : transparences" ouvre ce samedi 24 juin, à la Cité de la dentelle et de la mode, à Calais, et France Bleu Nord a pu la parcourir en avant-première. Jusqu'au 12 septembre, le grand public pourra découvrir une soixantaine de tenues, d'accessoires, de croquis, de photos et vidéos qui retracent 40 ans de création et qui illustrent comment Saint-Laurent a renversé les codes pour dévoiler le corps féminin.

C'est une robe noire avec un dos nu rempli de dentelle qui ouvre l'exposition. © Radio France - Hélène Fromenty

Au fil des vitrines, on découvre comment le créateur a utilisé la dentelle, ou encore la mousseline, le tulle, l'organdi, pour jouer sur le flou et les transparence, dès la fin des années 60 et le révolution sexuelle.

Plusieurs robes de soirée avec des tissus translucides et des effets drapés. © Radio France - Hélène Fromenty

Les tenues présentées couvrent une quarantaine d'années de création. © Radio France - Hélène Fromenty

Yves Saint-Laurent s'illustre aussi dans la lingerie, où l'on trouve plus classiquement la dentelle. © Radio France - Hélène Fromenty

L'exposition détaille aussi les processus de création des tenues haute-couture. © Radio France - Hélène Fromenty

Certaines robes sont aussi parées de bijoux ou de sequins, en collaboration avec d'autres créateurs. © Radio France - Hélène Fromenty

La dentelle sert aussi a créer des effets de superposition entre les différents textiles. © Radio France - Hélène Fromenty

Cette exposition sera complétée par un deuxième volet, entre février et septembre 2024 au musée Saint-Laurent, à Paris.

Chaque année, l'exposition estivale de la cité de la dentelle et de la mode attire en moyenne entre 20 et 25.000 visiteurs. En 2019, elle était consacrée à Givenchy, et en 2015, à Balenciaga.