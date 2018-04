Ne l'appelez plus Longchamp mais... Paris-Longchamp ! L'hippodrome de Paris-Longchamp - situé en plein cœur du Bois de Boulogne - a rouvert ses portes ce dimanche après plus de 2 ans de fermeture pour travaux.

Après deux ans de fermeture pour travaux, le temple du galop a rouvert ses portes ce dimanche. Au cœur du Bois de Boulogne, son tout nouveau bâtiment aux teintes dorées ne passe pas inaperçu. 160 mètres de long sur trois étages avec promenade-terrasse pour circuler entre le rond de présentation et les tribunes ouvertes à 180 degrés sur la piste. Ces tribunes nouvelle génération peuvent accueillir jusqu'à 70 000 spectateurs.

Un nouveau lieu de sortie pour les Franciliens

France Galop, qui a investit plus de 140 millions d'euros pour ces travaux, compte bien rentabiliser les lieux. L'hippodrome a vocation à être ouvert à tous et toute l'année, plus seulement pour les courses. L'idée est d'en faire un lieu de sortie pour les Franciliens et les touristes. Il va donc compter sur une brasserie, une guinguette estivale, un restaurant gastronomique mais aussi des soirées de concert, des soirées thématiques et beaucoup d'animations.

Les tribunes peuvent accueillir jusqu'à 70 000 spectateurs © Radio France - Bénédicte Robin

Inauguration le 29 avril

Pour avoir un avant-goût de ce que Paris-Longchamp veut être, le rendez-vous est fixé au 29 avril pour la journée d'inauguration marquée par un programme hippique bien sûr avec le Prix Ganay mais aussi musical avec le DJ "The Avener". L'entrée est gratuite mais les billets sont à télécharger sur le site parislongchamp.com.