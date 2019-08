PHOTOS - L'histoire de l'aviation s'envole à Belvès en Dordogne

Belvès, France

Le ronflement des moteurs d'avions a envahi le ciel de Belvès ce jeudi 15 août pour le traditionnel meeting de l'aéroclub. Des moteurs qui ont déjà connu bien des décollages : le plus ancien date de la Première guerre mondiale et propulse un Breguet XIV, la perle de cette édition 2019. Au total, une quinzaine d'avions sont présentés en vol. Quelques dizaines d'autres restent à terre mais s'offrent tout de même aux regards des spectateurs. En fin d'après-midi, après des heures de voltiges avec les avions historiques, les Rafales de l'armée de l'air ont survolé l'aérodrome.

Ils font des démos de ouf !" - Réaction d'un spectateur pour son premier meeting aérien.

Des centaines de personnes sont installées le long des barrières. On y croise aussi bien des passionnés que des nouveaux venus. Aymeric, c'est justement le mordu d'aviation qui a embarqué ses copains : "C'est des avions qu'on n'a pas l'habitude de voir voler et c'est toujours un plaisir de venir voir ça, mais c'est vrai qu'en tant que néophyte c'est peut-être compliqué à comprendre d'aller passer une journée dans un meeting comme ça." Mais les néophytes justement, Quentin, Lys, Woodie et Marie apprécient : "C'est excellent à regarder, ils font des démos de ouf !" "Imaginer les sensations en vol ... je serais bien montée à bord ! De voir le sol par-dessous, de tourner dans tous les sens, ça doit être assez incroyable !"

Aymeric, passionné par les avions a réussi à embarquer ses amis qui n'étaient jamais venus sur un meeting. Copier

Derrière les barrières, petits et grands admirent le spectacle. © Radio France - Noémie Philippot

Pour les pilotes, c'est un régal de faire voler l'avion qu'ils ont parfois eux-mêmes restaurés devant des yeux aussi admiratifs. Marie-Claude Brechbiehl est présidente d'une association d'avions de collection à Niort, et seule pilote femme de cette édition du meeting de Belvès. Elle présente un Nord Alpha, la version française d'un avion initialement allemand : le Messerschmitt, qui a volé à la fin de la Seconde guerre mondiale. "On l'a restauré avec les contraintes d'une restauration pour les faire voler" alors pour le premier vol, "c'est beaucoup d'émotion ! Tous les avions se pilotent de la même façon. Ce qui diffère, c'est que tous les instruments sont d'époques donc c'est un système très complexe pour la mise en route." Mais une fois dans le ciel : "Il se pilote super bien, avec le petit doigt ! C'est pas descriptible, se dire "on a réussi !" et pouvoir le présenter c'est extra."

Marie-Claude Brechbiehl, seule femme pilote de cette édition 2019 du meeting, présente un avion de la fin de la Seconde guerre mondiale. Copier

Marie-Claude Brechbiehl et son copilote Frédéric Nouzillat devant le Nord Alpha qu'ils ont restauré avec leur association. © Radio France - Noémie Philippot

Les avions attendent le décollage les uns à côté des autres. L'occasion de les voir des très près pour les spectateurs. © Radio France - Noémie Philippot

Derrière les chefs d'orchestre de ce spectacle, dans la tour de contrôle de l'aérodrome de Belvès. © Radio France - Noémie Philippot