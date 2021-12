PHOTOS : L'île Monastère Saint Honorat bientôt au patrimoine mondial de l'UNESCO

L'île Saint Honorat dans la baie de Cannes est une île privée mais ouverte au public où vivent 21 moines. Elle s'étend sur un vaste ensemble de 11 000 M2 de toitures. L'abbaye comprend une bibliothèque, plusieurs salles, un ancien orphelinat, des tours en reconstruction au sud, des cloîtres, des jardins, une boutique et six chapelles éparpillées sur l'île. Elle s'étend sur un kilomètre et demi de long et 400 m de large.

90 000 visiteurs en 2019

L'île a reçu 90 000 visiteurs en 2019. Les personnes débarquent par les navettes venues de Cannes. Un nombre important auquel il faut ajouter le millier de bateaux qui mouillent entre Saint Honorat et sa voisine l'île Saint Marguerite qui appartient à la Ville de Cannes.

Les moines, aidés l'été par des dizaines de bénévoles, hébergent des milliers de personnes chaque année dont près de 3000 personnes venus d'Europe, des Etats Unis, et du Japon pour effectuer une retraite spirituelle. Dans une maison sur une autre rive de l'île accueille des groupes de jeunes, des personnes en grand précarité et des migrants "qui ont traversé la Méditerranée" avec l'aide d'associations dont Welcome.

L'autre activité est la culture notamment de vignes et d'oliviers. Ils produisent 35 000 bouteilles de vin blanc et de vin rouge par an.

16 siècles de vie monastique

La Ville de Cannes, à l'initiative de cette demande d'inscription au Patrimoine mondial de l'UNESCO, met en avant le caractère unique de cette île. Une île témoignage de l'activité d'un monastère chrétien présent depuis 16 siècles. Un patrimoine monastique. Avec l'imposante tour-monastère de Lérins en reconstruction qui recevra dans quelques années un musée. Une pétition est lancée pour soutenir cette candidature qui pourrait aboutir en 2025. Il faut en moyenne 10 ans pour mener un tel dossier à son terme.

