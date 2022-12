PHOTOS : L'Inguimbertine de Carpentras déménage son fonds d'ouvrages précieux et anciens

C'est un déménagement pas comme les autres qui se déroule en ce moment à Carpentras (Vaucluse). Le fonds précieux de l'Inguimbertine est déplacé de l'ancienne bibliothèque, boulevard Albin Durand, où elle est installée depuis 170 ans, à la nouvelle, à l'Hôtel Dieu. Ce fonds regroupe 80.000 documents, dont le plus ancien remonte au IXe siècle. Cela fait un an que les équipes de l'Inguimbertine travaillent à ce déménagement, qui nécessite beaucoup de précautions. Des entreprises spécialisées dans la conservation et le transport d'œuvres d'art ont été sollicitées.

Restaurer avant de déplacer

Avant de prendre place dans leur nouvel écrin, toutes ces œuvres doivent en effet être restaurées. Pour cela, l'Inguimbertine a fait appel à la société Ab Antiquo. Karine supervise l'opération, équipée de gants pour éviter que sa transpiration ne touche les ouvrages, ce qui pourrait les détériorer. Ici la restauration passe par un aspirateur. "On aspire tout autour, avec plusieurs brosses, on adapte la vitesse pour ne rien fragiliser, explique-t-elle. Cette une fierté que notre travail finisse sur les étagères de l'Hôtel Dieu, un lieu magnifique".

Les 80.000 documents du fonds précieux de l'Inguimbertine sont aspirés avant le déménagement © Radio France - Camille Labrousse

Une fois l'aspirateur passé, ces ouvrages sont mis en boîte. Chacune a été fabriquée sur mesure, une par document. Toutes ces boîtes sont ensuite transportées par l'entreprise Bovis, spécialiste de ce genre d'opérations, sous le regard attentif d'Aurélie Koecke, régisseuse des collections à l'Inguimbertine. "On a un agent qui part à chaque fois avec le chauffeur dans le camion, pour assurer la sécurité et être sûr que la palette arrive bien à destination", explique-t-elle.

Le transport des ouvrages à l'Inguimbertine se fait avec beaucoup de précautions © Radio France - Camille Labrousse

Un univers à la Harry Potter

Des précautions justifiées par la grande valeur de ce fonds, notamment les 300 manuscrits médiévaux enluminés, ou les 200 incunables, c'est à dire qui datent des premiers temps de l'Imprimerie. Parmi les documents, on retrouve beaucoup d'œuvres religieuses, d'écrits érudits, de récits historiques d'habitants de Carpentras ou du Comtat ou encore de récits de voyage. Pour les conserver, il faut respecter des règles très précises dans les réserves et là aussi, c'est Aurélie Koecke qui veille. "Nous avons l'obligation de maintenir une humidité entre 40 et 60% et une température entre 20 et 25 degrés. Ce sont des conditions idéales de conservation."

Dès la fin de l'hiver, une partie de ce fonds sera visible du le public, qui pourra déambuler dans des salons feutrés. "C'est l'originalité de l'Inguimbertine, rappelle le responsable du patrimoine, Jean-Yves Baudouy. Le public va être immergé dans les rayonnages. Une grande partie du fonds sera visible, dans les salons ou dans des réserves. Ce sera très beau, ça rappellera l'univers d'Harry Potter ou du Nom de la Rose".

Ces bibliothèques ayant appartenu à Monseigneur d'Inguimbert, restaurées pour l'occasion, seront visibles du public © Radio France - Camille Labrousse