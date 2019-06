Photos - L'iséroise Leïla Huissoud remporte les Révélations de la musique en Auvergne-Rhône-Alpes

Saint-Étienne, France

Leïla Huissoud, c'est un petit bout de femme, une sacré voix, de l'humour, et une passion pour la chanson française : "Moi, je fais un petit combat avec la chanson française traditionnelle « pouet pouet », qui n'est pas très entendu sur les radios. Cela fait plaisir de la voir récompenser." Après sa victoire, la chanteuse originaire de Charantonnay ne triomphe pas. Leila reste humble, de nature visiblement très réservée : "Je vais rentrer chez mon papa, on va fêter ça, on va manger des cacahuètes, on sera content !"

A ECOUTER : la victoire de la chanteuse iséroise Leila Huissoud Copier

Les Révélations de la musique en Auvergne-Rhône-Alpes au FIL de Saint-Étienne © Radio France - Olivier Roché

Marion Elge pour la Drôme et l’Ardèche, Leila Huissoud pour l’Isère, Auren pour Pays de Savoie, RLM pour la Loire, Ilea pour Pays d’Auvergne ! Ils étaient cinq lauréats à avoir conquis le cœur des internautes, et ce mardi soir, présents sur la scène du Fil de Saint-Etienne.

