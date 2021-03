PHOTOS - Des dégradations ont-elles été commises à l'intérieur du Grand Théâtre à Bordeaux?

Après huit jours d'occupation du Grand Théâtre à Bordeaux, les syndicats et collectifs prônant l'occupation des lieux de culture ne sont plus du tout d'accord entre eux. A tel point que le CIP 33 (Collectif des Intermittents et Précaires de Gironde) et les syndicats qui avaient négocié l'occupation du hall uniquement avec la mairie et la direction du Grand Théâtre, ont finalement quitté les lieux en fin de semaine dernière, ne cautionnant pas l'intrusion d'un groupe de 60 à 100 personnes jeudi dernier. Un groupe qu'ils qualifient de "putschistes" qui occupe désormais tout l'établissement y compris la salle des représentations et la scène, et refuse toute négociation.

"Des anarchistes venus pour détruire"

Une intrusion qui a déclenché la réaction immédiate des élus d'opposition à la mairie de Bordeaux, au premier rang desquels Fabien Robert, l'ex-adjoint à la culture. Ce dernier demande la fermeture immédiate du Grand Théâtre afin de le protéger "de ces anarchistes venus pour détruire".

Après quatre jours d'occupation du Grand Théâtre par ce groupe, composé il est vrai en partie d'anarchistes, aucune dégradation particulière n'a été constatée ni par la mairie de Bordeaux, ni par la direction du Grand Théâtre qui évoquent simplement un placard cassé.

Le hall, la salle des représentations et les salles attenantes ont malgré tout fait l'objet de plusieurs "transformations".

Les statues du grand escalier ont été déguisées © Radio France - Florence Pérusin

Des draps ont été tendus aux balcons © Radio France - Florence Pérusin

Le hall sert de salle de repas et de ravitaillement © Radio France - Florence Pérusin

Même si les deux institutions affirment être inquiètes et attentives à l'évolution de la situation, aucune évacuation n'est envisagée pour l'instant.