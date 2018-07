Ballée, France

Pendant plusieurs semaines, des centaines de bénévoles ont participé au montage de ce spectacle. Décors, costumes, hébergement, cuisine, intendance en tout genre. Des artistes professionnels, chanteurs, danseurs, musiciens, auront donc permis à la culture d'investir ce joli coin de la campagne mayennaise.

Preuve que l'opéra n'est pas qu'un loisir élitiste, c'est le message que veut faire passer Julien Ostini, metteur en scène et propriétaire du Château de Linières : "je fais ça parce que je suis convaincu que l'opéra a été écrit pour des gens qui n'y connaissent rien. Quand on allait voir Verdi à l'époque, 80% des gens n'y connaissaient rien, ils n'avaient pas forcément une éducation musicale, ils venaient avec leur pique-nique et ils étaient transportés par des émotions. Ici, c'est pareil. Il n'y a pas de protocole. On peut applaudir quand on veut, on peut rire, chanter. On est là pour faire la fête".

L'opéra Aïda du compositeur italien Verdi est l'un des plus connus au monde. Une partition pas si facile que ça poursuit le metteur en scène. Lui a fait le pari de réussir en plein air, sans sonorisation.

La chanteuse Marie Gautreau, qui a davantage l'habitude de jouer sur les scènes les plus prestigieuses comme à Paris, est heureuse de participer à cette aventure : "c'est magique parce que le cadre est magnifique. Et puis on n'a pas les mêmes repères et ça change tout pour le jeu, pour la concentration, pour la technique vocale. C'est plus difficile. J'adore cet opéra et tous mes collègues, donc ça va bien se passer".