PHOTOS - L'orgue de la cathédrale Saint-Théodorit d'Uzès impatient de retrouver son public

France Bleu Gard Lozère fête la musique classique ce mercredi. A cette occasion, nous vous faisons découvrir l'orgue de la cathédrale Saint-Theodorit d'Uzès, classé monument historique. C'est le seul orgue en France à posséder encore son buffet et ses volets d'origine. Ils datent du 17e siècle.

C'est l'un des joyaux d'Uzès : l'orgue de la cathédrale Saint-Théodorit, le seul en France à posséder encore son buffet et ses volets peints d'origine. Construit au 17e, il a traversé les siècles jusqu'à nous après avoir été remanié au 19e et restauré dans les années 60 par le célèbre facteur d'orgue alsacien Alfred Kern. "Les volets, c'est de la toile tendue sur un chassis en bois explique Jean Verger du comité des orgues d'Uzès, l'un des plus fins connaisseurs de l'instrument. C'est de la peinture à l’œuf, d'excellente qualité. Il n'y a aucune trace d'un repeint général." C'est après avoir gravi quelques dizaines de marches par un escalier en pierre en colimaçon qu'on arrive jusqu'à l'orgue. A près de 7 mètres de hauteur.

Jean Verger du comité des orgues d'Uzès Copier

2850 tuyaux

A l'intérieur de l'orgue, 2850 tuyaux dont 1150 datent encore du 17e. Seul élément moderne : le ventilateur électrique qui permet d'alimenter les soufflets. Tous les grands organistes y ont joué, notamment Marie-Claire Alain. "Les organistes d'Europe voire du monde entier nous sollicitent beaucoup parce qu'ils connaissent la réputation de l'orgue confie Jean Mignot, le président du comité des orgues d'Uzès. Entendre cet instrument magnifique, ça élève l'âme." Un orgue que l'on peut entendre tous les dimanches matins au moment de l'office. Le comité des orgues d'Uzès organise quant à lui un concert gratuit le 15 août à 18h, toutes les dates précédentes ayant dû être annulées en raison du confinement.

Jean Mignot, président du comité des orgues d'Uzès Copier

A la découverte de l'orgue Copier

Détail du buffet de l'orgue avec ses dorures d'origine © Radio France - Sylvie Duchesne

Les panneaux de l'orgue sont peints sur toile © Radio France - Sylvie Duchesne

Michel Reynard, l'organiste référend © Radio France - Sylvie Duchesne