PHOTOS - L'univers des Lego® envahit Bains-sur-Oust (Ille-et-Vilaine)

Bains-sur-Oust, France

Attention à vos orteils si vous vous rendez à Bains-sur-Oust ce week-end. Les briques de Lego® ont envahi le complexe omnisport de la commune à l'occasion de l'exposition "Brick sur Oust" organisé par l'association BrickOuest. On peut y admirer plus d'une centaine de structures réalisées par des passionnés.

Le célèbre Faucun Millenium, vaisseau d'Han Solo dans la saga Star Wars. © Radio France - François Rauzy

Parmi ces passionnés de la brique danoise, Jean-Sébastien Leberre nous guide dans les allées de l'exposition. il est le vice-président de l'association BrickOuest : "Ce qui est magique avec les Lego®, contrairement à d'autres jeux de construction, c'est que la seule limite c'est notre imagination. Avec un set de briques, on peut créer ce que l'on veut !" Et c'est peu de le dire : Jean-Sébastien a par exemple recréé les scènes mythiques de la saga Game of Thrones, reconnaissables par les initiés au premier coup d’œil : "Pour une scène je mets environ un week-end entier, en m'y mettant à fond pendant plusieurs heures. C'est aussi ça la magie du Lego®, on s'y met à vingt heures sans trop savoir ce qu'on va faire, on assemble deux briques trois briques et hop ! On a mis le doigt dans l'engrenage et on se retrouve à trois heures du matin sans s'en rendre compte!"

Son frère Laurent expose lui une des plus belles pièces présentées : un stade de football de deux mètres de long, avec près de 3500 figurines installées en tribune : "Ca m'a pris deux mois complets de construction. Comme je suis professeur, ça m'a occupé un été, et c'est mieux que les copies !"

L'exposition se termine ce dimanche 15 septembre. L'entrée adulte est à trois euros, deux euros pour les enfants.

Une fête foraine reconstituée en Lego © Radio France - François Rauzy

Pour inaugurer l'exposition, les membres de l'association BrickOuest, installée dans la commune, ont dévoilé une reproduction de l'église de Bains-sur-Oust.