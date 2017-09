PHOTOS - L'usine Renault Cléon ouvre ses potes pour les journées du patrimoine

A l'occasion de la 34ème édition des journées du patrimoine, l'entreprise automobile a ouvert ses portes samedi 16 septembre. Le temps d'une journée, les Normands ont pu découvrir le patrimoine industriel de leur région. Photos.

Quand on parle des journées du patrimoine, on pense plus volontiers aux bâtiments historiques, aux châteaux, aux coulisses, qu'aux chaines de production. Et pourtant, l'usine Renault Cléon, ses 5000 employés et ses 150 hectares de terrain attirent les visiteurs. Machines anciennes et modernes, robots, bras articulés, de quoi faire briller les yeux.

Les visiteurs peuvent approcher pour la première fois les installations industrielles. © Radio France - Sixtine Lys

L'usine fabrique des moteurs et des boites de vitesses. © Radio France - Sixtine Lys

Les Petit sont venus en famille. Nicolas, à droite, a profité de la visite pour demander un stage. © Radio France - Sixtine Lys

Les employés de Renault Cléon continuent de travailler malgré les visites. © Radio France - Sixtine Lys

La prochaine occasion de pénétrer les lieux sera en 2018, pour le soixantième anniversaire de l'usine.