PHOTOS : la 23ème édition de la Percée du vin jaune à Ruffey-sur-Seille

L'or du Jura a été fêté comme il se doit et malgré la pluie ces samedi 1er et dimanche 2 février 2020 à la 23ème Percée du vin jaune. Le village de Ruffey-sur-Seille a accueilli des milliers de visiteurs, venus déguster le millésime 2013.

La journée de dimanche a démarré par une célébration eucharistique, suivi du défilé des vignerons, des ambassadeurs aux couleurs jaune et or et autres curieux ou visiteurs à travers le village.

Jean-François Michel, président de l'événement et Christian Prudhomme, le parrain de cette édition et patron du Tour de France cycliste, ont ensuite percé le fameux fût. "Le vin jaune comme le maillot jaune sont deux symboles d'excellence" déclare Christian Prudhomme.

L'édition 2021 de la Percée aura lieu à Cramans.