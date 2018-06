Alors que le mercure va grimper à partir de mardi, pour aller se rafraîchir, rien de mieux que la base nautique de Colmar-Houssen. C'est la plage à Colmar, avec de l'eau, du sable et des parasols. C'est ouvert jusqu'à début septembre. N'oubliez pas votre crème solaire !

Colmar, France

C'est l'été et depuis quelques jours en Alsace, températures ont souvent frôlé les 30 degrés. On attend une semaine encore chaude, avec une vague de chaleur attendue à partir de mardi. Les piscines et les bases nautiques vont faire le plein pour ceux qui cherchent de la fraîcheur.

La plage à Colmar !

A la base nautique de Colmar-Houssen, vous pouvez profiter d'une plage de sable fin de 380 mètres de long. 250 mètres sont ouverts à la baignade.

Vous pouvez aussi faire du beach volley, du beach soccer, boire un verre au bar, bref c'est Colmar Plage. N'oubliez pas la crème solaire et le parasol ! La baignade est surveillée par des maîtres nageurs, comme dans alerte à Malibu !

Méline apprend à nager avec ses parents © Radio France - Guillaume Chhum

On a de l'eau et ça fait du bien, ça rafraîchit !" Méline apprend à nager

L'an dernier près de 45.000 personnes sont venues se baigner. Quand il y a des pics de chaleur, la base de loisir accueille plus de 800 personnes par jour .

Les tarifs : 4 euros et gratuit pour les moins de 6 ans, 1 carte de 11 entrées : 40 euros.

C'est Colmar à la plage, Colmar à la mer. Il y a du sable fin, avec des reflets bleus, c'est super sympa ! " Jean-Marc Maenner, le directeur de la base nautique.

Des baigneurs heureux d'avoir les pieds dans l'eau Copier

Les parasols sont de sortie ! © Radio France - Guillaume Chhum

Du monde pour la baignade © Radio France - Guillaume Chhum