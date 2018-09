Caramel au beurre salé et kouign-amann sont les produits les plus demandés sur le stand de Bruno.

Vierzon, France

La Foire expo de Vierzon a ouvert ses portes ce samedi 8 septembre. Jusqu'au 16 septembre, près de 150 exposants attendent les visiteurs au parc des expositions. Constructeurs de maisons, producteur de Vouvray, vendeur de voitures sans permis ; le choix est large. Pour cette 73ème édition, l'invitée d'honneur, c'est la Bretagne. Un village breton a donc été installé pour l'occasion.

Sur son stand, Bruno, tout droit venu de Concarneau dans le Finistère, vend du caramel beurre salé, des petits gâteaux bretons et surtout du kouign-amann. Il le décline d'ailleurs en plusieurs parfums : framboise, myrtille, pomme et même chocolat.

Pour les adeptes des produits salés, un stand d'huîtres du Morbihan propose des assiettes de 6 à 12 huîtres.

Julien, ostréiculteur, a prévu 20 paniers d'huîtres, avec 200 pièces dans chacun, et il se réapprovisionnera au fil des jours. © Radio France - Aurore Richard

Jean-Luc et Nicole n'ont jamais mis les pieds en Bretagne. © Radio France - Aurore Richard

Pour les plus gros appétits, pas de panique. Il y a également un stand de galettes bretonnes où chacun peut les garnir à sa façon.

La crêperie est ouverte midi et soir et elle propose de déguster sa galette avec une bolée de cidre. © Radio France - Aurore Richard

Après avoir bien mangé, rien de tel qu'une danse bretonne pour digérer, et pourquoi un "an dro". Un chanteur breton, Hervé Guyot, met l'ambiance les week-ends et le vendredi 14 septembre.