PHOTOS - La Cavalcade de Scaër, plus grand carnaval breton

Des milliers de personnes se retrouvent à Scaër, dans le Sud Finistère, ce week-end pour le plus grand carnaval de Bretagne. Il y avait beaucoup de monde dimanche après-midi pour le défilé des 21 chars et de près de 1.500 carnavaliers et artistes.