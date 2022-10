PHOTOS : la chapellerie strasbourgeoise Clerff-Fraikin fête ses 150 ans

C'est l'une des plus anciennes boutiques de Strasbourg : le chapellerie Clerff-Fraikin a fêté ses 150 ans hier. Créée en 1872 au 40 Grand Rue à l'origine pour fournir les magasins La Redoute et 3 Suisses, elle survit aujourd'hui au milieu des grandes enseignes en continue de produire sa propre ligne de chapeau.

Borsalino, bérets basques et changement d'identité

"Ici, on sert les clients à l'ancienne, explique Sabine Bauer, qui a pris les rênes de la boutique en 2009. On prend le temps, on leur demande leurs envies, on les transforme aussi. Un couvre-chef ça permet de changer son identité pour un jour, un instant." Les étagères de son magasin sont remplis de centaines de couvre-chefs. On retrouve les incontournables bérets basques ou Borsalino, mais aussi ses choix personnels avec des couvre-chefs venus de fabriques belges par exemple.

Plusieurs dizaines de références sont présentées dans la boutique © Radio France - Jules Hauss

Dans ses grandes années, la boutique comptaient jusqu'à 30 ouvrières pour confectionner des chapeaux. Désormais, une petite machine à coudre subsiste en sous-sol pour permettre à une modiste de réaliser une collection propre au magasin. "Des couvre-chefs pour femme, plein de couleurs et de peps", décrit Sabine Bauer. Une capsule spéciale a même été réalisée pour ce 150ème anniversaire. L'ensemble des pièces ont été présentées lors d'un défilé organisé devant le magasin et qui a attiré la foule.

On a vendu beaucoup de casquettes grâce aux Peaky Blinders

"Ça demande beaucoup d'énergie et de ressources psychologiques de tenir une boutique comme celle-ci. Je n'aime pas le mot de combat, mais c'est un peu ça quand même", illustre Sabine Bauer. C'est donc grâce à sa passion et celle de ses deux employées qu'elle renouvelle ses collections et fait bouger sa boutique pour rester dans l'air du temps.

Il faut notamment anticiper les demandes des clients qui s'inspirent des films et séries avant d'entre dans sa boutique. "On a vendu beaucoup de casquettes grâce aux Peaky Blinders (série britannique à succès ndlr). Le béret rouge d'Emily in Paris (autre série à succès, diffusée sur la plateforme Netflix) aussi, c'est dingue. Beaucoup d'étrangers viennent pour cela."

Photos d'époque de la chapellerie Clerff-Fraikin © Radio France - Jules Hauss

Les looks de star sont également un bon moyen de faire venir de nouveau client. "Pas plus qu'hier, un monsieur est entré pour me demander le chapeau de Brad Pitt".