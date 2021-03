[PHOTOS] La collégiale d'Eu retrouve ses trois cloches

La collégiale Notre-Dame-et-Saint-Laurent d'Eu, en travaux de rénovation depuis un an et demi, retrouve, ce mercredi 17 mars 2020, ses trois cloches, déposées pour le chantier. Un moment d'émotion pour les habitants.

Un moment tant attendu. Les trois cloches de la collégiale Notre-Dame-et-Saint-Laurent d'Eu, descendues au début des travaux de rénovation sur le site il y a un an et demi, retrouvent leur maison. Françoise-Victoire, Suzanne et Louis-Marie, le petit nom des cloches, sont arrivées, sur le plateau d'un camion, ce mercredi 17 mars 2020, avant d'être posées sur le parvis de l'église, pour une cérémonie organisée par la mairie.

Une occasion peut-être unique de les voir de près, pour Maricia : "C'est inédit, au-delà de les entendre sonner... Elles sont magnifiques en plus, avec des inscriptions en latin, ça me touche."

Les cloches arrivent, par camion. © Radio France - Théophile Pedrola

Chaque cloche est soulevée, près de 900 kilos chacune, pour être déposée, un moment de précision, et émouvant pour Jean-Louis, autre habitant présent : "C'est un symbole émouvant, c'est important pour moi", explique-t-il.

Une fois le camion parti, les discours de satisfaction s'enchaînent. Satisfaction d'abord de voir ce chantier être mené à bien, et de voir cet élément symbolique revenir. "C'est un élément marqueur de la restauration, détaille Pierre Loue, délégué régional adjoint de la Fondation du patrimoine. Ces cloches sont là pour souder les gens et les informer dans les moments importants."

Avis partagé par le curé d'Eu, Philippe Maheut : "Cela fait des années qu'elles ne sonnent plus, et c'est important pour les catholiques, mais aussi pour les laïcs. Ce ne sont pas ceux qui vont à la messe qui me demandent pourquoi les cloches ne sonnent plus. Mais là, elles vont revenir pour Pâques, le moment le plus important pour les Chrétiens, donc c'est une belle joie."

Les cloches reviennent, mais le chantier n'est pas fini. Il reste quelques mois de travaux encore dans cette collégiale, avant de retrouver le bâtiment libre de tout échafaudage.