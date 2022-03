PHOTOS - La Coupe de France des Fleuristes ce week-end à Hyères

La 50e édition de la Coupe de France des Fleuristes a lieu ce week-end au Forum du Casino de Hyères (Var), capitale de la fleur coupée. Neuf fleuristes venus de toute la France vont s'affronter au cours d'épreuves libres et imposées. Un show floral est programmé dimanche en fin de matinée.

Des renoncules, des pivoines, des roses… six épreuves et neuf fleuristes en compétition ! Hyères, capitale française de la fleur coupée, accueille jusqu'au dimanche 27 mars la 50e édition de la Coupe de France des Fleuristes. Neuf artisans fleuristes, venus de toute la France, doivent imaginer des bouquets magistraux ou des décorations florales exceptionnelles au cours d'épreuves libres et imposées. Le public peut assister à la compétition. L'entrée est gratuite.

Deux fleuristes provençales participent à la compétition : Sylvie Deyris, 54 ans, installée à Marseille (12e arr.) et Caroline Hadjadj Auphan, 34 ans, fleuriste à Sainte-Anastasie-sur-Issole.

Farell Legendre, président de la Fédération française des artisans fleuristes, précise que les candidats vont travailler avec "des fleurs d'exception, produites à 60% dans le bassin hyérois. La période est idéale pour nous. À la fin de l'hiver et au début du printemps, nous trouvons les dernières renoncules, les premières pivoines mais aussi des giroflées et des roses".

Des fleurs que les candidats vont "sublimer" selon Sophie Amice-Lerebourg, commissaire de la compétition et membre de la FFAF. "Les candidats vont se faire plaisir et nous offrir des bouquets exceptionnels. Ici, nous sommes dans l'excellence." Les compositions seront présentées au public lors d'un show floral dimanche à 11h45. Des ateliers pour réaliser un centre de table ou un bouquet rond sont également proposés gratuitement au public.

Miss France attendue dimanche

Le nom du champion de France sera dévoilé ce samedi soir, mais il faudra patienter jusqu'à dimanche midi pour la remise du Prix de la Ville de Hyères et du Public. Ce prix sera remis par Diane Leyre, Miss France 2022, présente jusqu’en milieu d’après-midi pour une séance de dédicaces.

Caroline Hadjadj Auphan, fleuriste varoise de Sainte-Anastasie-sur-Issole, compose un "bouquet éventail" © Radio France - Sophie Glotin

Les candidats utlisent "des fleurs d'exception, produites à 60% dans le bassin hyérois". Ici des chrysanthèmes. © Radio France - Sophie Glotin