[PHOTOS] La Coupe du monde de football s'invite à Celles

Celles-sur-Durolle, France

Une journée qu'ils ne sont pas prêt d'oublier. Plusieurs centaines de personnes ont pu admirer ce samedi à Celles-sur-Durolle, le trophée de la Coupe du monde de foot, remportée en 2018 par les Bleus de Didier Deschamps.

Pour l'occasion, la municipalité avait sorti le grand jeu : des retransmissions des finales de 1998 et 2018 sur écran géant, des animations, un concert, un feu d’artifice et un bal populaire. Le tour rythmé par une tombola avec des maillots et des ballons dédicacés par Mbappé , Pogba et Eugénie Le Sommer.

Retour sur la fête en images :

Le trophée est arrivé, acclamé par une haie d'honneur

Une fois sur l'estrade, les amoureux de ballon rond ont pu approcher le trophée

Ici le C.S. Pont de Dore

Pendant ce temps, il fallait la queue pour pouvoir atteindre la Coupe

Pendant ce temps, les finales de 1998 et 2018 étaient diffusées

Pour l'occasion, des verres réutilisables avaient été personnalisés

Le bus de l'AS Saint-Etienne était aussi présent ce samedi...

Un bus que les curieux ont pu visiter

À gagner à la tombola : des maillots dédicacés par Mbappé et Paul Pogba, ainsi qu'un ballon signé Eugénie Le Sommer

Le maillot signé par Mbappé et Pogba

Le vainqueur de la tombola pour le maillot

La gagnante de la tombola pour le ballon