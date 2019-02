PHOTOS - La culture nippone cartonne au Japan Expo Sud à Marseille

Plus de 42 000 personnes sont attendues sur trois jours au Japan Expo Sud à Marseille. L’événement rassemble les amateurs de culture japonaise, des arts martiaux au saké en passant par les mangas et les jeux vidéos. Des dizaines de cosplayers se sont donnés rendez-vous pour cette dixième édition.

Negan de The Walking Dead porté par Captain America et Kylo Ren de Star Wars.

Marseille, France

Ne dites pas festival mais "convention". Le cosplay a ses codes et son vocabulaire. Au Japan Expo Sud à Marseille, des dizaines de cosplayers de toute la région se sont donnés rendez-vous. Ils se déguisent et se griment pour incarner leur idole. De Super Mario à League of Legends, à chacun son héros de jeu vidéo ou de manga. Mais au-delà du déguisement fait à la main, le cosplayer doit savoir interpréter son personnage s'il veut espérer gagner un concours.

Plus d'une centaine d'heures ont été nécessaires pour confectionner ces costumes d'heroïnes de League of Legends. © Radio France - Julie Pacaud

Nadia a sacrifié plusieurs soirées et weekends pour son personnage. Elle espère participer au World Cosplay Summit au Japon. © Radio France - Julie Pacaud