PHOTOS - La dictée du Tour de France a fait étape en Dordogne ce jeudi

Environ 350 élèves venus des quatre coins du département ont participé à la dictée du Tour ce jeudi matin au centre de la communication à Périgueux. Christian Prudhomme, le directeur de la Grande Boucle, a joué les professeurs.

"C'est la première fois que je fais ça", sourit Christian Prudhomme, dans son costume de prof. 350 élèves venus de Mussidan, Bergerac, Lalinde ou Périgueux l'ont écouté religieusement. "J'aime bien les dictées, quand j'étais à l'école, ça me rassurait plutôt."

Une idée venue du foot

L'idée de la dictée du Tour est venue en lisant la presse. "Cet été, j'ai vu dans le journal la dictée de l'Euro de foot. Je me suis dit mais oui, c'est ça qu'il faut faire. En plus, les enfants sont contents, malgré le fait que ce soit une dictée. Ils ne semblent pas crispés même si parfois ils disaient que le directeur du Tour parle trop vite." Dans la salle, une ambiance incroyable. Applaudissements et cris quand le parcours du Tour affiche les noms de Bergerac et Périgueux sur l'écran géant. La dictée peut enfin commencer. Germinal Peiro, le directeur du département, et Christian Prudhomme, lisent un article de la presse régionale sur le Tour de France, bien sûr. Facile ou pas ? César "a trouvé qu'il y avait des mots compliqués". Ses copines de classe juste derrière ont trouvé ça "facile".

Christian Prudhomme © Radio France - Julien Balidas

"La Dordogne, ça veut dire quelque chose"

Présent en Dordogne, Christian Prudhomme s'est félicité du passage du Tour du 10 au 12 juillet : "C'est la carte postale : la plus grosse compétition cycliste au monde avec une mise en valeur du territoire. Les images partent dans 190 pays. Et avec la dictée c'est une caisse de résonance formidable. J'adore ça. La dictée elle est faite pour que les enfants parlent du Tour de France en rentrant à la maison. Si en plus, ils font moins de fautes de français, on aura fait oeuvre utile. Je rêve que demain cette dictée existe dans le monde entier. Je suis ravi de voir tous ces enfants."

Les 27 meilleurs élèves pourront assister en privilégiés aux étapes qui passeront dans le département.

350 élèves ont fait la dictée du Tour. © Radio France - Julien Balidas