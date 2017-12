C'était la troisième édition, dimanche, à Épinal, de cette "Farmer City" initiée par l'association de commerçants de la ville. Le clou du spectacle ? Plus d'une centaine d'animaux dans les rues, des chèvres aux canards en passant par les moutons et les ânes... et même des lamas !

Ce dimanche, le centre-ville d'Epinal s'est transformé en ferme géante pour la troisième fois. L'idée de cette opération, organisée par l'association de commerçants, c'est de faire découvrir le monde de la ferme et de la campagne aux citadins, et notamment aux enfants.

L'âne et le poney nain ont énormément de succès © Radio France - Magali Fichter

De nombreuses fermes pédagogiques et associations étaient présentes, dont celle des "Animaux Voyageurs". Véronique, l'animatrice, le confie : "Les enfants ne connaissent plus très bien la ferme "en vrai". Certains pensent même que la vache est plus petite que le lapin, parce que c'était dessiné comme ça dans leurs livres ! On est là pour leur faire découvrir".

Le petit lama de l'association Les lamas de la Richette © Radio France - Magali Fichter

Les visiteurs ont même pu croiser... Des lamas ! Ils sont utilisés pour des sorties de loisir, et sont réputés très doux avec les enfants. D'ailleurs, en réalité, ils ne crachent pas "s'ils sont bien dans leur tête", précise Didier, de l'association "Les lamas de la Richette".

Les tracteurs à la Farmer City © Radio France - Magali Fichter

Les enfants ont pu aussi monter dans de vieux tracteurs et jouer dans une piscine de foin !