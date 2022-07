PHOTOS - Des monstres préhistoriques à la Ferme aux crocodiles de Pierrelatte

Dès ce samedi ouvre la River Monsters, la nouvelle animation de la Ferme aux crocodiles de Pierrelatte. Des reproductions grandeur nature d'un dinosaure, un crocodile et un serpent préhistoriques qui ont coûté 300.000 euros au deuxième parc d'attractions le plus visité de la Drôme.

Pour cet été, la Ferme aux crocodiles de Pierrelatte innove avec trois reproductions d'animaux grandeur nature. Le parc inaugure ce samedi son "River monsters", un espace dédié à la préhistoire et table sur cette attraction pour booster les visites en cette saison estivale. Il s'agit d'un spinausore, un dinosaure de 12 mètres de long qui était présent sur Terre il y a 90 millions d'années, un titanoboa qui est le plus gros serpent dont on ait retrouvé une trace fossile et un crocodile préhistorique, le sarcosuchus imperator. Ces reproductions sont immobiles et fabriqués en polyester et ont été réalisées avec l'aide d'un paléontologue, par souci de réalisme.

La Ferme aux crocodiles inaugure sa "River monsters" ce samedi. © Radio France - Damien Triomphe

"On n'est pas un parc à dinosaures avec des animaux qui cherchent à faire peur. On a vocation à faire de la médiation sur la biodiversité et sur les milieux de vie", indique Pierre Godlewski, le maitre d'œuvre du projet dont l'espace s'étend sur plus de 1.000 m². L'établissement vise particulièrement les familles avec des enfants pour s'inscrire dans la pédagogie qu'elle entend promouvoir. Pour cela, la Ferme aux crocodiles a investi 300.000 euros dans cette rivière aux monstres.