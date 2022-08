PHOTOS - La fête de la mer reste une tradition bien vivante à Cayeux-sur-Mer

Cayeux-sur-Mer vient de célébrer sa traditionnelle fête de la mer, ce dimanche 14 août, avec la messe en l'église Saint-Pierre, la procession en costumes dans les rues jusqu'à la plage et la bénédiction de la mer. Cette tradition est restée chère aux habitants.

Les cornemuses ont résonné dans les rues de Cayeux-sur-Mer, ce dimanche 14 août, à l'occasion de la traditionnelle fête de la mer. Depuis l'église Saint-Pierre jusqu'à la plage, les Cayolais et Cayolaises ont pu dire leur attachement à cet hommage aux marins disparus, aux travailleurs de la mer et aux sauveteurs, devant une foule de curieux et de touristes au rendez-vous.

Certains Cayolais ont choisi de décorer leur maison au passage de la procession de la fête de la mer. © Radio France - Céline Autin

Une maison de Cayeux-sur-Mer aux couleurs de la fête de la mer. © Radio France - Céline Autin

Le déroulé de la fête de la mer est immuable : d'abord une messe donnée en l'église Saint-Pierre de Cayeux. Devant l'édifice, une dizaine de curieux se presse pour attendre la sortie de la procession. Parmi eux, Régis, originaire de l'Oise, qui vient "depuis 40 ans. C'est toujours pareil ... mais c'est beau à voir."

Quand sort la procession, les flash crépitent : pour les chiens sauveteurs de la Baie de Somme, pour la Vierge sur son lit de coquillages, et puis surtout pour et puis l'hommage costumés aux gens de la mer. Michelle est habillée en verrotière, ces femmes de pêcheurs "qui creusent le sable pour trouver le ver arénicole, qui sert d'hameçons à leurs maris. Nous venons parce que nous avons des amis marins pêcheurs, parce qu'on aime la mer et qu'on la respecte."

Marie-Christine, à gauche, défile à Cayeux-sur-Mer en souvenir de ses grands-parents pêcheurs. © Radio France - Céline Autin

Marie-Christine défile elle en mémoire de ses grand-parents marins-pêcheurs : "il y a une ferveur particulière par rapport aux métiers difficiles de la mer. Il faut entretenir ces moments, et puis c'est important pour la vie de la commune ! sourit-elle. On est Cayolais au cœur, on veut maintenir ces tradition." Dans les rangs des participants costumés, quelques jeunes assurent déjà la relève.

La procession se termine à la plage, avec la bénédiction de la mer et quelques chants. "C'est resté très simple, très religieux, sans folklore", apprécie Françoise, une enfant du pays revenue pour l'occasion. Son frère Olivier avoue être toujours ému : "il y a toujours des accidents en mer, c'est une profession difficile. On a toujours les larmes aux yeux pendant la cérémonie."