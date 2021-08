PHOTOS - La Fête des Lumières revient à Saint-Pierre-sur-Erve

La musique résonne dans tout le bourg, au milieu d'un joyeux brouhaha, des discussions et des jeux des enfants. Il règne comme un air "d'avant covid" dans les rues de Saint-Pierre-sur-Erve ce dimanche pour le retour de la Fête des Lumières. Selon le comité des fêtes, qui organise l'événement avec la mairie, entre 2.000 et 4.000 personnes étaient attendues dans la journée.

Peintres dans la rue

_"_Les peintres dans la rue, on adore ça ! On a déjà fait un tour dans le village pour les voir", explique Maryvonne, une habituée. Avec Christian, ils ne loupent jamais la Fête des Lumières. "Je peins aussi, donc j'ai une certaine sensibilité, explique ce dernier. C'est sympa de les voir à l'oeuvre avant que l'exposition des toiles."

L'heure du vote a sonné pour le concours des Peintres dans la rue © Radio France - Morgane Heuclin-Reffait

Lui ne participe pas au vote du public, pour le concours des peintres dans la rue, mais des dizaines de personnes se pressent pour noter leurs tableaux favoris. Maria fait partie du jury : "on donne notre premier et deuxième choix, et en général je suis contente, car c'est celui que je veux qui gagne ! Je ne suis pas spécialement une grande connaisseuse d'art, mais j'aime beaucoup."

Tout fait du bien après l'année qu'on vient de passer, rien que le fait de voir du monde dans la rue !

Dans la cour de l'école et au fil des rues, c'est tout un parcours artistique qui se dévoile, des créations sonores, une cabine téléphonique transformée en oeuvre d'art. "C'était le challenge cette année, en faire un territoire poétique et artistique, lance Elodie, la plasticienne qui l'a réalisée. J'aime bien, on a un lieu, un espace, et on retrouve les gens tous les ans."

La cabine téléphonique, prise dans le mur entre l'école et la mairie, a été revisitée © Radio France - Morgane Heuclin-Reffait

7.000 bougies pour illuminer le village

Plus largement, c'est l'ambiance qui séduit. "Découvrir le village avec beaucoup de monde, c'est différent et ça fait plaisir", lance Marie-Pierre. "Retrouver toute cette ambiance qui manquait, c'est indispensable, on en a besoin", ajoute Patrick. Certains sont venus de la Sarthe voisine pour profiter des festivités : "on apprécie les sorties comme ça, petite sortie du dimanche", lance une habitante de La Milesse, près du Mans. "Il n'y avait plus de fêtes locales, ça reprend, c'est avec grand plaisir", se réjouit son amie.

"J'aime le tout ! lance Annick, qui vient régulièrement. _Le bourg tout éteint, voir toutes ces petites lumières allumées_, vu de loin, c'est sublime !" A la tombée de la nuit, ce sont en effet 7.000 bougies qui vont éclairer la petite cité de caractère.