PHOTOS : la Fête du Citron est de retour à Menton

Après une édition 2021 annulée et une édition 2020 en dent de scie à cause du covid, on espère vivre une Fête du Citron normale à Menton. Ce samedi 12 février marquait le lancement des festivités, cette année. Elles doivent durer pendant deux semaines.