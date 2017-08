En images, la finale de la Truffe de Périgueux - Trophée France Bleu

Photos : ce vendredi soir se déroulait la finale du concours de chanson française, la Truffe de Périgueux au parc Gamenson. L'édition 2017 a consacrée Alysce chez les auteurs-compositeurs-interprètes et Emma Djelill chez les interprètes.

Une belle soirée dédiée à la chanson française lors de la finale de la Truffe de Périgueux - Trophée France Bleu, ce concours de chanson française a consacré Alysce auteur-compositeur-interprète venue de Paris qui remporte le prix Sacem, le prix du public et le prix du jury pour sa catégorie. Chez les interprètes, Emma Djelill remporte le grand prix et Auphélie Lemaire celui du public. Le public a également été emballé par la prestation de Ours, le fils d'Alain Souchon qui était l'invité vedette de la soirée sans oublier le bergeracois Tibz président du jury qui en plus d'interpréter "Nation" le tube de l'été a fait un duo avec Ours en reprenant "la nuit je mens" d'Alain Bashung.

Alysce, consacrée dans la catégorie auteurs-compositeurs-interprètes © Radio France

Alysce à la Truffe de Périgueux © Radio France

Le jury 2017 de la Truffe de Périgueux présidé par Tibz © Radio France

La bordelaise Emma Djelill qui remporte le prix du meilleur interprète © Radio France

Ours sur la scène du parc Gamenson © Radio France

Ours en concert à la Truffe de Périgueux © Radio France

le public au parc Gameson de Périgueux © Radio France

Ours et Tibz en duo à Périgueux © Radio France

Tibz sur la scène de Gamenson © Radio France

Les lauréats de la Truffe de Périgueux 2017 © Radio France

► Vidéo, la finale de la Truffe de Périgueux