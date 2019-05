PHOTOS | La Flèche : avant de vous plonger dans vos lectures d'été, petite visite de l'imprimerie Brodard et Taupin

Dans vos valises cet été, il y aura forcément un bon livre, et il fort probable qu'il ait été imprimé à La Flèche près du Mans où se trouve l'imprimerie Brodard et Taupin. C'est ici par exemple, que sont imprimés les derniers Musso, Lévy et autres Bussi. On vous fait visiter.

A l'approche de l'été, il est grand temps de penser à quel livre vous accompagnera sur la plage ? Romans d'amour, classiques, polar... Ou encore dernier succès au "box office" ? A vous de décider, mais il fort probable que l'histoire que vous lirez ait été imprimée chez nous, en Sarthe et plus précisément à La Flèche près du Mans à l'imprimerie Brodard et Taupin. C'est là, par exemple, que les Vernon Subutex de Virginie Despentes ou encore les derniers Lévy, Valognes, Grimaldi et le dernier Musso... Ont vu le jour. Petit tour d'horizon de cette entreprise créée en 1923 et implantée à La Flèche depuis 1967.

L'imprimerie Brodard et Taupin imprime des livres toute l'année, certes, mais elle connaît des pics d'activités principalement au printemps - entre février et avril - ou encore en automne : à partir de fin août et jusqu'au mois d'octobre. Pendant ces périodes, les équipes sont renforcées et les horaires de travail adaptés pour répondre au mieux aux commandes dont les délais sont souvent serrés. Par exemple, pour le dernier livre de Guillaume Musso, La Vie secrète des écrivains, l'imprimerie a eu 15 jours pour produire 250 000 exemplaires (hors couvertures). Un chiffre qui ne représente pas la totalité des exemplaires produits, puisqu'une autre imprimerie du groupe (le groupe CPI) en a également fabriqués.

La plupart de ces livres sont d'abord produits en grand format sur une machine appelée Cameron, avant de paraître au format poche, environ un an après la parution du grand format. Cette machine, impressionnante par sa taille, "est une machine à formats variables", selon Virginie Hamm-Boulard, la directrice. "_Elle permet en un tour de machine, d'imprimer, d'assembler et de brocher un ouvrage complet_. Sur une machine Cameron, on peut imprimer du format poche jusqu'au format A4 et à chaque tour de machine on imprime la totalité des pages de l'ouvrage qu'il fasse 300 pages ou 1 200." Sur cette machine, on est autour de 3 000-3 500 exemplaires produits chaque l'heure.

La Cameron est la machine de l'imprimerie qui permet de produire les grands formats. Elle permet en un tour d'imprimer, d'assembler et de brocher l'ouvrage peu importe le nombre de pages. © Radio France - Kathleen Comte

Pour de nombreux livres, comme celui de Guillaume Musso, des clauses de confidentialité sont signées entre les maisons d'édition et les imprimeurs. Une pratique de plus en plus courante selon Virginie Hamm-Boulard : "Le contenu de l'ouvrage ne doit pas sortir de l'usine avant le jour de la mise en vente. C'est quelque chose que nous faisons de plus en plus fréquemment. Aujourd'hui, _il ne se passe pas un mois sans qu'on ait un ou deux ouvrages confidentiels_. Les éditeurs ne veulent pas qu'il y ait des fuites sur les réseaux sociaux. On affiche donc une note et on l'indique partout dans l'atelier. Les 115 employés du site n'ont pas le droit de prendre des photos ni de rapporter des ouvrages chez eux. On s'engage à ne rien divulguer et ne rien laisser sortir, y compris nos rebus de production."

Quand il y a clause de confidentialité, ces rebus de production - autrement dit ces exemplaires qui ont des défauts et qui ne peuvent donc pas être vendus - sont donc stockés dans des bennes scellées jusqu'à la parution du bouquin. Une logistique à gérer par l'imprimeur.

Les rebus de production sont stockés dans des bennes scellées jusqu'à la parution du livre et ce, quand il y a une clause de confidentialité entre l'éditeur et l'imprimeur. © Radio France - Kathleen Comte

L'imprimerie Brodard et Taupin imprime des ouvrages grand format et format poche. Le format poche n'est donc pas imprimé sur la machine Cameron mais sur une rotative offset monochrome KBA qui imprime 144 pages à chaque tour. Pour un livre format poche de 288 pages qui doit être imprimés 10 000 fois, il faut compter environ 3 heures d'impression et environ 30 minutes de brochage. Une fois prêts, les livres sont filmés et entreposés sur des palettes en attendant d'être livrés.

Chaque bobine de papier pèse 1,2 tonne. © Radio France - Kathleen Comte

A noter que même si les livres produits par l'imprimerie n'utilisent pas de papiers recyclés, le papier utilisé provient de forêts dites éco-repsonsables et les livres sont estampillés FSC (Forest Stewardship Council) ou PEFC (Programme de reconnaissance des certifications forestières).

Au printemps 2019, l'imprimerie a produit 343 titres nouveaux en poche (ce chiffre ne comprend pas que des romans mais aussi les agendas des brocantes par exemple) et 133 titres nouveaux en grand format.