PHOTOS - La Forteresse royale de Chinon ouvre une nouvelle salle consacrée aux armes médiévales

Pour ceux qui sont passionnés de l'époque médiévale, des châteaux, des chevaliers, voici une idée de sortie pour les vacances. La Forteresse royale de Chinon a ouvert au public une nouvelle salle, début avril, entièrement consacrée aux armes et aux armures médiévales. Les visiteurs découvrent des répliques mais aussi des objets authentiques.

Les différentes fentes et ouvertures soulignent les évolutions au cours du Moyen-Âge sur les casques. © Radio France - Aurore Richard

Pour découvrir cette nouvelle salle d'exposition, il faut se rendre dans les logis royaux et monter quelques marches. On arrive alors face à une armure milanaise datant du début du XVème siècle. Une telle armure pèse entre 20 et 30 kilos.

Une œuvre contemporaine s'est aussi glissée dans la vitrine d'exposition. © Radio France - Aurore Richard

Il y a aussi plusieurs casques et deux arbalètes authentiques. "Il y a des éléments de marqueterie sur la petite arbalète. Il y a un décor assez délicat, beaucoup plus que sur l'autre arbalète. Le raffinement montre aussi un usage différent. Elle est plus légère. On va pouvoir éventuellement la porter pour la chasse par exemple", explique Géraldine, médiatrice à la Forteresse royale de Chinon.

Ces arbalètes authentiques viennent de la Société archéologique de Touraine. © Radio France - Aurore Richard

C'est à voir tous les jours, de 9h30 à 18 heures. A noter que c'est gratuit pour les moins de sept ans. Le ticket plein tarif pour profiter de la Forteresse est à 10,50 euros.