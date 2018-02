Clermont-Ferrand, France

Chacun a donc sa préférence : faire une longue queue pour déguster pièce de boeuf à l'argentine, velouté de poireau à la catalane ou toute sorte de plats, ou alors s'agglutiner devant la scène pour écouter et regarder les prestations des différents groupes de musiques prévus. Certains comme Franck restent admiratifs devant le travail des sculpteurs sur glace. Il y en a eu ce samedi soir pour tous les goûts.

Les sculpteurs sur glace ont fait fureur ce samedi soir © Radio France - Mickaël Chailloux

Certains se regroupent autour des brasero pour se réchauffer tandis que d'autres préferent s'asseoir sur des télésièges installés à quatre endroits de la place de Jaude, se prenant en photo, donnant vie à un nouveau diction : "si tu ne vas pas à la station de ski, la station de ski viendra à toi".

Les télésièges étaient prisés des plus petits © Radio France - Mickaël Chailloux

La foule était immense sur la place de Jaude © Radio France - Mickaël Chailloux

Les braseros étaient bien pris d'assaut © Radio France - Mickaël Chailloux

Une des activités qui a beaucoup plu, c'est les deux pavillons maquillage/photomaton de la marque clermontoise Californie Française. Hans, un des gérants, raconte : "On a amené plein de vieux vêtements de ski pour se déguiser. On a des maquilleuses qui font des maquillages de ski : la marque du masque, les lèvres toutes blanches. Et ensuite ils vont se prendre en photo. Le but c'est que tout le monde s'amuse, les enfants et les plus grands." Jordan et Julie viennent juste de se maquiller et justement, ils rigolent. "On va pouvoir se moquer de nous maintenant".

On se prend beaucoup en photo ce soir... © Radio France - Mickaël Chailloux

Rappelons que ce moment de convivialité a été imaginé pour la clôture du festival du court-métrage, à l'initiative de Sauve Qui Peut le Court-Métrage, Electric Palace et la station de ski du Mont-Dore. Cette soirée se place dans le cadre du programme Efferverscences, qui a pour but de promouvoir la candidature de Clermont-Ferrand comme capitale européenne de la culture.