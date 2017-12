PHOTOS - La librairie Lavalloise M'Lire dans la Grande Librairie sur France 5

C'est une belle reconnaissance pour la librairie M'Lire à Laval. Une équipe de journalistes est venue tourner un reportage pour l'émission La Grande Librairie, qui sera diffusée le 21 décembre sur France 5. Cette émission est regardée en moyenne par 500 000 à 700 000 téléspectateurs.

Tous devant France 5 le jeudi 21 décembre à partir de 20h50 ! La librairie M'Lire à Laval sera à l'honneur, dans l'émission La Grande Librairie. Une équipe de journalistes est venue tourner le portrait de Simon Roguet, l'un des libraires de M'Lire, spécialiste de la littérature jeunesse. Car l’émission du jeudi 21 décembre sera consacrée à la littérature jeunesse, et Simon Roguet est l'un des meilleurs spécialistes sur le sujet.

Laval à l'honneur sur France 5

Le tournage a duré près de trois heures au total, d'abord dans la librairie M'Lire, puis dans les rues de Laval. Simon Roguet a dû répondre aux questions, face caméra, plutôt à l'aise. Il a raconté son parcours de libraire indépendant, et dévoilé ses coups de cœur. "Ce sont des lectures passées, des lectures que je fais en ce moment. C'est un peu comme le questionnaire de Proust. Ça permet de parler de livres qui le tiennent à cœur", sourit Simon Roguet.

Le tournage a duré près de trois heures au total. © Radio France - Charlotte Coutard

Simon Roguet a raconté son parcours de libraire indépendant. © Radio France - Charlotte Coutard

L'un des meilleurs spécialistes dans son domaine

Si le libraire Lavallois a été choisi pour cette émission, car parce qu'elle sera consacrée à la littérature de jeunesse, et Simon Roguet maîtrise parfaitement le sujet. "À la Grande Librairie, on a vraiment à cœur de faire découvrir ce métier de libraire, c'est un métier d'envie, un métier de passeurs, un métier de découvreurs de textes. Vous avez la chance à Laval d'avoir une librairie extraordinaire qui s'appelle M'Lire et qui est reconnue dans toute la France pour son travail, et Simon est _l'un des plus grands spécialistes de la littérature jeunesse_", explique Inès de la Motte Saint-Pierre, journaliste pour la Grande Librairie.

"C'est presque une promotion pour M'Lire, c'est magnifique" - Marie Boisgontier.

Mais évidemment, même si Simon est la "star" de ce reportage, c'est toute la libraire M'Lire qui est l'honneur, pour la plus grande fierté de la responsable, Marie Boisgontier. "La Grande Librairie, c'est une émission de référence. À chaque fois que je voyais une librairie passer, je me disais "mais un jour il y aura M'Lire". Et le jour est arrivé. Pour nous, c'est presque une promotion pour M'Lire, c'est très bien pour nous, _c'est magnifique_".

"C'est une reconnaissance de la profession" - Simon Roguet.

"L'émission de François Busnel, c'est l'une des seules qui existe encore sur la littérature, c'est la plus regardée. Ça fait plaisir d'être dans cette émission, et de montrer qu'à Laval aussi il y a de bonnes librairies et de bons libraires. C'est ce qu'on essaie de faire au quotidien à la librairie", ajoute Simon Roguet. "C'est _une reconnaissance de la profession_, c'est-à-dire que le nom de la librairie circule jusqu'aux télés, c'est vraiment agréable".

L'émission la Grande Librairie attire chaque jeudi entre 500 000 de 700 000 téléspectateurs.