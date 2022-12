PHOTOS - "La magie du cinéma" : une équipe de tournage a transformé l'ex-usine de tabac de Sarlat en studios

Des techniciennes qui règlent leurs caméras, une réalisatrice qui réfléchit à haute voix à l'entrée de la lumière dans la pièce ou encore des décorateurs qui fabriquent un étage effondré après une explosion : les équipes du film Rabia s'activent pour tourner ce long-métrage. Ils ont investi les ex-locaux de France Tabac à Sarlat (Dordogne). En mars 2023, les acteurs de la proposition de studios dans cette ancienne usine auront la réponse du centre national du cinéma (CNC) : le site sera-t-il le lauréat de l'appel à projets et bénéficiera-t-il des subventions de l'Etat ?

ⓘ Publicité

Les équipes travaillent sur le décor d'une explosion. © Radio France - Lisa Guinic

Pour l'instant, c'est la réalisatrice Mareike Engelhardt (Suzanne, la série Parlement) qui mène ses actrices - Megan Northam (Notre Dame, Les Passagers de la nuit), Lubna Azabal (Jutra de la meilleure actrice en 2011 et Magritte de le meilleure actrice en 2012 pour son rôle dans Incendies) et Natacha Krieff (Les Invisibles, Alex Hugo) - et le reste de ses troupes dans ces anciens bâtiments, datant des années 1930 à 1990. Tout ce petit monde à 25 jours, débutés le 16 novembre, pour tourner les scènes intérieures de Rabia.

Reconstitution d'un dortoir. © Radio France - Lisa Guinic

Scénario en Syrie

Rabia, l'histoire de cette jeune française de 19 ans qui part faire le jihad en Syrie. Elle se retrouve enfermée dans une maison de femmes, dirigée par celle qui se fait appeller "Madame". Rabia se retrouve sous l'emprise de cette directrice charismatique. Le film représente un budget de 2,9 millions d'euros, dont 150 000 euros de subventions de la Région Nouvelle-Aquitaine et 50 000 euros du Département de la Dordogne. Il ne sortira pas en salles avant un an (Mémento Distributions), avant sa diffusion sur le petit écran par Canal+ et Arte.

L'histoire de "Rabia" se déroule dans une maison de femmes de l'Etat islamique. © Radio France - Lisa Guinic

Le producteur Lionel Masseul, de la société Films Grand Huit, espère bien pouvoir également présenter le long-métrage au festival du film de Sarlat. Quand on lui demande comment un scénario qui se déroule à Raqqa peut être tourné en Dordogne, Lionel Masseul répond d'abord, avec le sourire : "La magie du cinéma." Il poursuit ensuite en désignant les 10 hectares de surface de France Tabac : "C'est la beauté de ce lieu. Ce ne sont que de grands espaces, nous pouvons faire ce que nous voulons et y construire des décors à l'intérieur comme nous l'avons fait."

Le hangar H fait 15 000 m². Il a été investi par les équipes de "Rabia" pour les loges, espaces habillage maquillage et coiffure et bureaux post-production. © Radio France - Lisa Guinic

Un projet initié après le passage de Ridley Scott

Le bâtiment E, étendu sur 4 étages, a permis la création d'une dizaine de décors par les équipes de "Rabia". © Radio France - Lisa Guinic

6 000 m² sur 4 étages dans le bâtiment E. Un grand hangar H de 15 000 m². Là est peut-être le point du projet "France Tabac", présenté au CNC. L'idée de réinvestir cette usine fermée en 2019 intervient un an après quand le réalisateur britannique Ridley Scott y tourne sa méga-production Le dernier duel. Un déclencheur, intervient Fanny Petit Vantornhout, du bureau d'accueil des tournages de l'association Ciné Passion : "Cela a été une expérience qui a fait que nous nous sommes concertés pour se dire que nous pouvions transformer l'essai et faire quelque chose de plus pérenne, plus durable."

Fanny Petit Vantornhout, de Ciné Passion ; Pierre Py, Lionel Masseul et Korentin Gutvarch, du film "Rabia" ; et Benoît Secrestat, vice-président départemental. © Radio France - Lisa Guinic

Si le projet se concrétise, les avantages économiques seront réels pour la ville, le Sarladais, toute la Dordogne, et même les départements limitrophes souligne Benoît Secrestat, vice-président départemental. "Nous estimons que quand nous mettons 1 euro dans le fonds [Fonds d'aide à la production cinématographique et audiovisuelle, créé par le Département en 2008, N.D.L.R], illustre celui qui est également vice-président de la communauté de communes Sarlat Périgord Noir, les retombées, en fonction du tournage que nous accueillons, sont entre 4 et 8 euros. On parle de 11 millions d'euros sur les quelques jours de tournage de Ridley Scott en Dordogne."

Les acteurs défilent sur cet espace maquillage et coiffure avant les prises. © Radio France - Lisa Guinic

Des studios pour la nouvelle génération

nombre de portants chargés de costumes est impressionnant. © Radio France - Lisa Guinic

150 Périgourdins déjà professionnels du cinéma, du scénariste à la maquilleuse en passant par le décorateur, pourraient aussi profiter de la concrétisation du projet "France Tabac". Benoît Secrestat tient aussi à insister sur les perspectives en termes de formations pour les plus jeunes. Par ailleurs, les décors du film Rabia resteront à Sarlat jusqu'au Printemps. Le vice-président aimerait convier ainsi les élèves, en filière menuiserie, du lycée Pré de Cordy à élargir leurs perspectives professionnelles.

Les décors sont réalisés et entreposés sur place. © Radio France - Lisa Guinic

Le Département verse 400 000 euros chaque année dans le Fonds d'aide à la production cinématographique et audiovisuelle. Même si le projet "France Tabac" bénéficie des formidables décors naturels du département (montagnes, châteaux, gendarmeries typiques, etc.) et de l'immense surface offerte par l'ancienne usine, des aménagements restent nécessaires pour une implantation réelle de studios (pylônes à supprimer, hauteur des studios, lumière naturelle à faire intervenir, disposition entre la fabrication des décors et les costumes, etc.). Le coût total est estimé à 43 millions d'euros. Les subventions de l'Etat seraient donc les bienvenues. Réponse en mars 2023.