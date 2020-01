PHOTOS - La mode des personnages extravagants et démesurés du Carnaval de Nice

De plus en plus fou ! L'américain Chad Crowe tête d'affiche du prochain Carnaval de Nice du 15 au 29 février sur le thème de la mode. Les dessins qui servent de base à la construction des chars des carnavaliers ont été présentés. Du haut de gamme !

Nice, France

Le Carnaval de la ville de Nice, le troisième plus fréquenté au monde, se tient du 15 au 29 février 2020 sur la Promenade des Anglais. Ce sera une ambiance très fantasque avec des personnages caricaturés. Un petit coup de folie flotte cette année.

De l'extravagance

Les images et les conceptions 3D des 17 chars réalisé par les carnavaliers ont été dévoilés ce jeudi sur le thème de la mode. En tête d'affiche : l'illustrateur américain Chad Crowe qui publie dans le Washington Post et le Wall Street Journal a signé quatre chars dont " l'Industrie du Paon". Le paon dans le plumage de sa roue étale les accessoires de luxe de la mode. Et "Queen Coco and the Prince Karl". Des clins d’œil.

Le Diable s'habille en Ratapignata

C'est une parodie du film culte avec la chauve-souris niçoise diablesque qui déploie ses ailes sur les coureurs du prochain Tour de France. Un char "Le diable s'habille en Ratapignata" est signé par le niçois Johan Garcia tombé dans les la famille des carnavaliers dès l'âge de 10 ans. Le char fera aussi une apparition pour le départ du prochain Tour de France à Nice fin juin 2020.

Le Niçois Kristian a signé deux chars dont "XXS taille mannequin" qui dénonce l'extrême maigreur des mannequins sur un squelette traditionnel mexicain. Incontournables aussi : Virginie Broquet, Maurice Antunes, Gérard Artufel et Hervé Moreau.

Le ton est tonique, les caricatures colorées. C'est dynamique ! Du lourd, des images chocs, les illustrateurs ne sont du reste pas tous tendres avec cet univers de la mode en paillettes décomposées ; un monde magnifié, mais disséqué et renversé.

17 chars et 16 batailles de fleurs

Tous les dessins signés par les artistes "Ymagiers" servent de base aux carnavaliers qui fabriquent les personnages en 3D sur plus de 15 mètres de haut.

Le Carnaval de Nice compte traditionnellement 17 chars et 16 chars de batailles de fleurs dont les chars du roi et de la reine du Carnaval.

L’événement organisé par la Ville de Nice reste incontournable : avec 1.400 artistes d'une quarantaine de troupes, 1.800 personnes pour l'organisation. Les 17 chars et les batailles de fleurs ont attiré 200.000 spectateurs l'an dernier pour un budget global de 6,25 millions d'euros.

Dessin pour le char Queen Coco et Prince Karl - Chad Crowe

dessin du char le Diable s'habille en ratapignata - Johan Garcia

Dessin pour le char Séquence 3 prêt à porter - Maurice Antunes

dessin pour le char Carnavalon - Virginie Broquet

La mode est un éternel recommencement - Hervé Moreau

dessin pour le char la reine du Vintage - Kristian