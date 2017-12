PHOTOS - La mort de Johnny Hallyday : il avait enflammé Bordeaux et la Gironde

De la patinoire Mériadeck aux scènes géantes du stade Chaban-Delmas, Johnny Hallyday a donné de nombreux concerts à Bordeaux. Il était également à une époque un habitué du Bassin d'Arcachon.

Johnny Hallyday aura laissé des tonnes de souvenirs aux Bordelais. Le chanteur disparu dans la nuit de ce mardi au mercredi à l'âge de 74 ans aura notamment donné trois concerts événements au stade Chaban-Delmas en 2003, en 2009 et en 2012. Il avait également régulièrement fait vibrer la patinoire Mériadeck. Sa dernière scène bordelaise date du 2 juillet dernier. Trois jours après Céline Dion, il avait donné l'un des premiers concerts au nouveau stade Matmut Atlantique en compagnie d'Eddy Mitchell et de Jacques Dutronc avec les Vieilles Canailles. Johnny et la Gironde, c'est aussi le Bassin d'Arcachon. Pendant les années 70, il venait très souvent profiter de la douceur du Bassin où il possédait d'ailleurs un bateau.

à lire aussi Johnny Hallyday : disparition d'une idole

Dernière scène bordelaise, celle du Matmut Atlantique, le 2 juillet dernier avec les Vieilles Canailles. - © Maxppp

En 2013, les fans ont passé la nuit devant la patinoire Mériadeck pour avoir les meilleures places. © Radio France - Marion Dubreuil

Johnny et Laetitia au restaurant La Tupina lors de son passage à Bordeaux en 2012. - © Maxppp

En 2009, une scène géante avait été dressée au stade Chaban-Delmas. - © AFP

37.000 spectateurs massés au stade Chaban-Delmas pour le concert de Johnny Hallyday le 13 juillet 2003. - © AFP

Johnny Hallyday sur la scène du stade Chaban-Delmas en 2003. - © Maxppp

Le maire Alain Juppé présent pour le concert de Johnny en 2003. - © Maxppp