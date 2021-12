Photos - La neige ravit les familles au Mont Aigoual !

La station de ski Alti Aigoual n'est pas encore ouverte dans le Gard et pourtant le parking est déjà bien remplie. Avant la haute saison, les familles et groupes d'amis profitent de la nouvelle neige pour faire de la luge, de la photographie ou des balades en raquettes.

Les enfants courent pour récupérer leur luge et repartir sur les pistes. © Radio France - Juliette Pierron

Ils viennent de Ganges, Sommières, Nîmes ou Montpellier .... maximum deux heures de route pour une journée à la neige. "C'est vraiment magique, explique Elodie, nous dans la plaine on a pas l'habitude de la neige, ça donne une ambiance de vacances avant l'heure !"

Le soleil n'est pas forcément au rendez-vous, mais ça ne gêne absolument pas les enfants. Ils glissent en luge, remontent la pente à pied et recommencent sans jamais s'arrêter. Anthony a amené ses deux fils : "Ils sont jamais fatigués, c'est ça les enfants !"

La route qui mène au Mont-Aigoual est complètement enneigée. © Radio France - Juliette Pierron

Rien n'est ouvert, alors pour manger, il faut s'organiser. Une coupole qui sert de restaurant d'altitude en haute saison, reste ouverte en basse saison : "c'est pratique pour manger en s'abritant du vent", explique Denis. Il est venu avec un groupe de photographes venus de Montpellier pour capturer des paysages enneigées.

Un groupe de photographes amateurs pique-niquent à l'abri du froid, dans une coupole de la station Alti Aigoual. © Radio France - Juliette Pierron

Certains y sont allés à fond .. Clément a ramené la table, les chaises et .... l'aligot saucisse ! "On est des citadins mais on vient tout le temps, on adore !"