PHOTOS - La nouvelle médiathèque de Niort ouvre ses portes samedi 26 juin, avec bientôt la gratuité

Après deux ans et demi de travaux, la médiathèque centrale de Niort va rouvrir au public ce samedi 26 juin. Avec 40% d'espace supplémentaire pour la lecture. Et un projet de mise en place de la gratuité à partir du 1er juillet pour toutes les médiathèques de l'agglo.

Les livres sont en train d'être installés dans les rayons. Quelques jours encore pour que tout soit prêt à accueillir le public ce samedi 26 juin dans la nouvelle médiathèque Pierre-Moinot, à Niort. Le lieu, construit au milieu des années 80, a fait l'objet d'une vaste réhabilitation. Deux ans et demi de travaux et un budget de 13,5 millions d'euros.

Avec pour résultat, "40% supplémentaire d'espace dédié aux lecteurs. On gagne beaucoup de vues sur l'extérieur, de magnifiques endroits où lire, travailler", précise Elsa Fritsch, directrice du réseau des médiathèques de Niort Agglo.

La médiathèque nouvelle formule va également proposer de nouveaux espaces :

Pixel : un espace dédié aux jeux vidéos qui pourra accueillir les gameurs et les gameuses sur réservation.

qui pourra accueillir les gameurs et les gameuses sur réservation. Le Studio avec un accès sur réservation pour pratiquer, s'enregistrer, faire de la musique assistée par ordinateur

assistée par ordinateur Des espaces de travail pour travailler à plusieurs

Un auditorium d'une centaine de places

40% d'espace supplémentaire est dédié aux lecteurs © Radio France - Noémie Guillotin

La médiathèque est désormais équipée d'un auditorium de 99 places © Radio France - Noémie Guillotin

Un espace a été aménagé pour les jeux vidéo © Radio France - Noémie Guillotin

Le nombre d'ordinateurs va également passer de 20 à 50. Les prêts et les retours seront entièrement automatisés.

La gratuité à partir du 1er juillet en conseil d'agglo

Le maire de Niort et président de la CAN Jérôme Baloge annonce qu'il va proposer la gratuité du réseau des médiathèques lors du prochain conseil d'agglo ce mardi 29 juin "pour appeler les gens à venir davantage lire. C'est en enjeu important de lecture publique. Toutes les villes qui ont tenté la gratuité ont plus de lecteurs". Une mesure qui "n'a quasiment pas d'impact financier", indique l'élu. Les rentrées des inscriptions représentent 50.000 à 60.000 euros sur un budget de trois millions "et ne pas gérer ces recettes entraîne des économies".

Aujourd'hui, entre 7500 et 8000 lecteurs sont inscrits, "on voudrait franchir le cap des 10.000", précise Jérôme Baloge.

La médiathèque de Niort compte au total plus de 260.000 documents en accès libre et dans ses réserves © Radio France - Noémie Guillotin

Des animations sont prévues ce samedi 26 juin à partir de 10 heures : des visites guidées et à 17h30 un mix vinyles. D'autres se dérouleront le samedi 3 juillet avec des lectures et des ateliers pour découvrir les différents espaces.