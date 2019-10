PHOTOS - La réserve zoologique de la Haute-Touche fête Halloween

Halloween revient ce week-end, samedi 26 et dimanche 27 octobre à la réserve zoologique de la Haute-Touche, avec de nombreuses animations. Un concours de sculpture de citrouilles est par exemple organisé cette année... Tout comme un parcours des "animaux qui font peur".

De nombreuses animations sont prévues, et la tenue d'Halloween est de rigueur.

Obterre, France

La réserve zoologique de la haute-Touche fête Halloween depuis maintenant près de quatre ans, et la recette reste presque inchangée... Des bénévoles et animateurs déguisés, tout comme les visiteurs, et beaucoup d'animations. Un stand de maquillage est donc proposé à tous ceux qui veulent devenir "effrayants" au long du week-end. Un concours de citrouilles sculptées est également prévu.

Halloween, c'est aussi l'occasion de montrer sous un autre jour des animaux souvent vus comme terrifiants, voire repoussants. La réserve zoologique de la Haute-Touche compte plus d'un millier d'animaux et 120 espèces différentes. Parmi elles, des animaux pas vraiment connus pour être les meilleurs amis de l'Homme, tel que les loups, les hyènes ou encore les araignées. Un parcours des "animaux qui font peur" est donc organisé tout au long du week-end pour bousculer les a priori.

Sensibiliser à la cause animale

Ces animaux vus comme effrayants s'avèrent très souvent utiles pour la biodiversité, et ce seraient même eux qui nous trouveraient repoussants. "On essaie de sensibiliser le public", raconte Sandrine Laloux, soigneuse animalière à la réserve. "On se fait souvent de fausses idées sur eux, alors qu'ils craignent surtout de nous rencontrer la plupart du temps". Un parcours est donc organisé tout au long du safari pour mieux faire connaître ces animaux, parfois mal-aimés, mais tout aussi importants que les autres.

Le parc ouvre ce samedi et ce dimanche de 10h à 17h. Il y a aura même un tarif préférentiel pour tous ceux qui viennent déguisés.