PHOTOS - La romancière Amélie Nothomb déchaîne les foules à Reims

Amélie Nothomb était en dédicace, ce mercredi après-midi à la librairie Guerlain de la place d'Erlon à Reims. Plus de 200 fans sont venus très tôt pour obtenir un mot sur leurs livres et échanger avec leur idole. Retour sur la Nothomb Mania !

Reims, France

"Elle arrive à 16h mais venez plus tôt il y aura du monde", dit un employé de la libraire Guerlain Rougier & Plé à Reims à une cliente au téléphone et il n'a pas menti ! Dès 14h, les premiers lecteurs se sont précipités sur la place d'Erlon devant la chaise où Amélie Nothomb a pris place deux heures plus tard. La romancière venait dédicacer son dernier roman "Soif", paru en août dernier aux éditions Albin Michel. Un ouvrage que les quelques 200 fans avaient en main.

"Elle a une mémoire incroyable"

Parmi eux, Ève. La dernière fois qu'elle avait rencontré Amélie Nothomb, elle était bébé. "Elle l'a porté sur ses genoux ! C'était il y a 25 ans mais elle va la reconnaître, elle a une mémoire incroyable", affirme sa mère Christelle. Pari gagné car en plus de ses romans et de sa personnalité, la romancière belge est également connue pour sa capacité à se souvenir de chaque visage qu'elle rencontre. Un détail qu'apprécient ses fans qui peuvent échanger et se confier plus facilement à une Amélie Nothomb plus que réceptive. "Toute personne qui suscite en moi une émotion véritable devient ipso facto - automatiquement - inoubliable", répond la principale intéressée.

Un personnage atypique

"J'aime son côté déjanté, j'adore son écriture surtout son lien au Japon. Cette singularité, ce style, ça fait tout ! Elle se lit très facilement, on a l'impression que tout ce qu'elle écrit est vécu, elle raconte des histoires. On ne va pas l'idéaliser quand même (rires) mais oui elle est parfaite pour moi", déclarent les dix premiers lecteurs dans la longue file d'attente. L'une d'entre-elle est même venue de Seine-et-Marne pour l'occasion.

Amélie Nothomb ne manque pas d'éloges à son égard et tout au long de ses deux heures de dédicaces, elle s'en est émue. Elle a déchaîné les foules et enchaîné les bises, les selfies, les mains sur les épaules et les coupes de champagne partagées avec ses lecteurs.

L'effet Nothomb

Pendant ce temps-là les employés de la libraire Guerlain enchaînent les ventes. "C'est évidemment un privilège que de recevoir celle qui, selon nous, fait partie du top 5 francophone. Chaque été depuis 25 ans elle sort un nouveau roman, c'est une performance qui alimente ce lien entre les lecteurs et Amélie Nothomb. Depuis le mois d’Août, on avait vendu 100 exemplaires de "Soif", ce qui est énorme chez nous. Depuis l'annonce de sa venue dans la librairie on a doublé les ventes", se réjouit Cédric Dervaux, directeur de la librairie Guerlain Rougier & Plé à Reims.

En tant qu’ambassadrice du champagne, Amélie Nothomb ne pouvait pas passer à côté de quelques (grosses) gouttes. © Radio France - Aurélie Jacquand