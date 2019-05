PHOTOS - La saison des marchés aux puces et vide-greniers est lancée en Alsace

Beblenheim, France

La saison des vide-greniers et des marchés aux puces a repris en Alsace. C'est synonyme du retour des beaux jours. Les chineurs et les vendeurs s'en donnent à cœur joie.

On peut trouver de tout sur des vide-greniers et marchés aux puces: des vêtements, pièces rares, disques, tableaux, instruments de musique etc. C'est le plaisir de flâner et d'essayer de dénicher la bonne affaire. Pour faire les bonnes affaires, il faut avant tout se lever tôt, c'est le secret des meilleurs chineurs.

Beblenheim a ouvert le bal des marchés aux puces

A l'occasion du lundi de Pâques, c'est la commune de Beblenheim qui a ouvert le bal de la saison des marchés aux puces, avec ses 250 exposants et plus de 6.000 visiteurs. Il fallait un peu jouer des coudes entre les stands, avec le soleil radieux qu'il a régné.

Quelques objets sympathiques © Radio France - Guillaume Chhum

Les objets divers et variés © Radio France - Guillaume Chhum

Sylvain vend ses petits tambourins à Beblenheim Copier

Les exposants, pour la plupart des particuliers et des habitués , proposaient des centaines et des centaines d'objets divers. On pouvait négocier pour faire de belles affaires.

Ambiance de bonnes affaires et de bonne humeur

Ce qu'apprécient les chineurs, c'est cette bonne ambiance qui règne sur les marchés aux puces. On y vient pour acheter, jeter un coup d’œil, flâner, sans pour autant dépenser beaucoup d'argent.

Certains cherchent l'objet rare, d'autres ne sont pas venus pour chercher et trouvent leur bonheur. Il ne faut pas être difficile. Tout se vend et se marchande.

Tout se vend © Radio France - Guillaume Chhum

Un groupe d'amis venu du Bas-Rhin à Beblenheim © Radio France - Guillaume Chhum

Reportage avec les chineurs et exposants à Beblenheim Copier

Pour avoir du succès, les exposants bichonnent leur stand. Ils passent un coup de chiffon sur les objets, pour les rendre plus présentable. Les chineurs viennent parfois en groupe et se baladent de marchés aux puces en marchés au puces à travers l'Alsace.

C'est une ambiance très conviviale !