PHOTOS - La salle d'escalade d'Avignon comme idée de sortie pour les vacances scolaires !

Idée sortie pour les vacances scolaires ! La salle d'escalade Le Pan d'Avignon est ouverte tous les jours, de 10h à 20h le week-end et 10h à 22h la semaine...Confirmés ou pas, tout le monde peut venir, à disposition il y a : un espace bloc qui fait jusqu'à 4 mètres de haut et un espace à cordes où les murs vont jusqu'à 12 mètres de haut.

Yoann Le Couster travaille à cette salle depuis deux ans et demi, mais lui s'y entraine personnellement depuis plus de 20 ans. Il recommande ce sport pour petits et grands et notamment en famille. "L'escalade en famille c'est vraiment ludique. Ici, beaucoup de gens découvrent l'escalade et s'amusent. En plus, c'est vraiment un sport complet, avec les chaussons d'escalade, on a un maximum de sensations au niveau des orteils et ça sollicite tous les membres du corps et également la tête, car il faut réfléchir pour décrypter son passage."

L'escalade pour vaincre ses peurs

Grâce à ce sport, Naïm, onze ans, arrive aussi à dépasser sa peur. "Ce qui me plaît c'est d'essayer de vaincre ma peur du vide en faisant du sport !" Un sourire aux lèvres sa maman Illem, l'observe attentivement. "On est venus aujourd'hui pour l'anniversaire de ma fille, je découvre la mentalité de ce sport et j'aime beaucoup. C'est moins compétitif que d'autres sports et même si on est seul face à son mur, on arrive à créer une cohésion."

Selon les journées, entre 40 et 150 personnes affluent à la salle d'escalade, avec des tarifs à la journée de 14 euros pour les adultes, 12 euros pour les demandeurs d'emploi et 10 euros pour les moins de 12 ans. Pour plus d'informations, vous pouvez vous rendre sur leur site internet : https://www.lepandavignon.fr/