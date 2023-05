PHOTOS - La salle de la Laiterie à Strasbourg va être entièrement rénovée

La Laiterie à Strasbourg va être entièrement rénovée ! En 30 ans d'existence dans le quartier gare, la salle spécialisée dans les musiques actuelles a attiré 14.000 artistes, 5.000 concerts, pour environ 2 millions de spectateurs. Mais la Laiterie a désormais besoin d'un coup de jeune et de plus d'espace. Du coup la jauge de la grande salle va augmenter de 300 places.

Les travaux commenceront au dernier trimestre 2024 pour une réouverture prévue début 2026. Tout cela pour un budget de 11 millions 300.000 euros. Avec un budget assuré à 75% par la billetterie, les travaux d'agrandissement étaient devenus indispensables pour accueillir plus de monde estime Jeanne Barseghian, la maire de Strasbourg.

Projet de réaménagement extérieur de l'entrée de la Laiterie - Ville de Strasbourg

"Le plus gros enjeu, c'est de pouvoir augmenter la jauge. On est sur 870 spectateurs aujourd'hui, c'est assez contraint pour une salle qui a une programmation comme la Laiterie. Donc il est important pour les artistes et les spectateurs d'agrandir, pour passer de 870 à 1164 places" dit-elle.

Plus de places, donc plus de billetterie. Mais aussi de meilleures conditions d'accueil des artistes, et du public. Tout cela était devenu indispensable pour jouer dans la même catégorie que les autres salles de même type. "Cette transformation est importante, car la Laiterie est l'une des salles les plus petites de France de sa catégorie et il y a besoin pour accueillir les artistes d'avoir un lieu plus conforme à leur demande. Et puis c'est toujours triste de laisser des gens dehors parce que le concert est complet" explique Thierry Danet, directeur d'Artefact, qui gère la Laiterie.

La salle du "Club" va déménager à l'espace K © Radio France - Antoine Balandra

Espaces extérieurs revus

Dans un contexte de forte augmentation des coûts de l'énergie, la Laiterie a par ailleurs besoin d'une large rénovation poursuit Thierry Danet. "Effectivement c'est un lieu réhabilité en 1994, les priorités n'étaient pas les mêmes en matière d'écologie. Financièrement chauffer coûte cher et il faut que l'on se mobilise pour améliorer les fonctionnements. Et là il y a un effort à faire qui ne peut avoir lieu qu'au niveau architectural. On a pris toute une série de mesures nous au niveau du fonctionnement, mais là ça se joue au niveau architectural. Et cela va permettre d'améliorer nettement le coût énergétique de la Laiterie" dit-il.

La maire de Strasbourg Jeanne Barseghian annonce la rénovation de la Laiterie © Radio France - Antoine Balandra

Les loges, le parvis, les abords vont donc être rénovés. La salle du "Club" va elle être déplacée à l'Espace K juste en face. Des événements en collaboration avec d'autres lieux culturels auront lieu pendant la fermeture de la Laiterie. Et le principe de la restructuration va être adopté en conseil municipal de Strasbourg le 10 mai.