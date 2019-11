PHOTOS - La "Scène des Fiertés", le nouveau gâteau emblème de la Seine-Saint-Denis

Bobigny, France

Imaginez un biscuit au maïs, un coulis d'hibiscus, un goût de pomme, de miel et le croquant du chocolat : voilà à quoi ressemble la nouvelle pâtisserie phare de la Seine-Saint-Denis.

Trois heures d'épreuve

Un concours était organisé ce mercredi 6 novembre par In Seine-Saint-Denis, la marque créée par le département pour faire la promotion de ses talents. Seize pâtissiers, des apprentis avec leurs professeurs ou de simples habitants du département, amateurs étaient réparties en quatre brigades. Elles se sont affrontées pendant trois heures au Campus des métiers de Bobigny.

Aida et sa brigade ont imaginé une tarte à la chantilly et à la verveine, baptisée la "Suprême", référence aux groupe Suprême NTM, originaire du département. "Les oranges viennent de l'AMAP de Bagnolet, la verveine vient des jardins partagés de Saint-Ouen, le miel vient de Saint-Ouen aussi et de Rosny-sous-Bois", détaille, Aida, qui s'est mise à la pâtisserie depuis un an seulement. Chaque recette doit contenir deux ingrédients produits ou cultivés en Seine-Saint-Denis.

Aida et sa brigade propose la "Suprême", une tarte chantilly et verveine © Radio France - Hajera Mohammad

Le jury goûte et note chaque gâteau © Radio France - Hajera Mohammad

La "Scène des Fiertés", véritable clin d’œil au 93

Finalement, c'est la "Scène des Fiertés", l'entremet imaginé par Quentin, professeur au Campus et ses apprentis, qui l'emporte. Le gâteau dépasse largement le quota de deux ingrédients, avec du café torréfié à Montreuil, du miel de Saint-Denis, de la farine de Neuilly-Plaisance... Et le joli clin d’œil au patrimoine local, avec une décoration en chocolat qui représente les vitraux de la Basilique de Saint-Denis.

La Scène des fiertés, le gâteau emblème de la Seine-Saint-Denis © Radio France - Hajera Mohammad

La Scène des fiertés, le gâteau emblème de la Seine-Saint-Denis © Radio France - Hajera Mohammad

Le professeur ne cache pas sa joie et sa fierté :_"On a vraiment voulu mettre en valeur tous les gens qui sont fiers de vivre et de travailler en Seine-Saint-Denis, les producteurs locaux notamment"_.

Bientôt chez vos boulangers ?

Le gâteau sera bientôt proposé aux boulangers et pâtissiers du département qui pourront le reproduire et le vendre s'ils le souhaitent. _"Un territoire a une identité et pour la faire valoir, la gastronomie ça compte_... Et il n'y a aucune raison que la Seine-Saint-Denis y échappe", explique Stéphane Troussel, le président (PS) du conseil départemental.

Quentin et sa brigade ont remporté le concours "Pâtisse ta Seine-Saint-Denis" © Radio France - Hajera Mohammad

Le concours "Pâtisse ta Seine-Saint-Denis" était parrainé par le grand chef cuisinier de l'Elysée, Guillaume Gomez, originaire lui-même de Seine-Saint-Denis (Neuilly-Plaisance). Président du jury, il n'a pas pu être présent ce mercredi (il accompagnait le chef de l'État en Chine) mais a proposé à tous les apprentis, participants à l'épreuve, de venir faire un stage dans les cuisines du palais présidentiel