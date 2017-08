- PHOTOS - La traversée du lac d’Annecy

86e édition de la traversée du lac d’Annecy ce mardi 15 août. Près de 1600 nageurs se sont jetés à l’eau. Reportage en images.

Plus de 1500 nageurs ont participé à la traversée du lac d’Annecy à la nage ce mardi 15 août. Ce rendez-vous traditionnel réunit chaque année des professionnels et des amateurs, des jeunes et des moins jeunes. Les participants ont le choix entre plusieurs courses : 10km, 5km, 2,4km, 1km et 500 mètres pour les enfants. Une grande fête de la natation !

Pour connaitre les résultats c’est ici.

700 nageurs au départ du 2,4 km © Radio France - Julien Balidas

Claudette, 80 ans, ne compte plus ses participations à la traversée du lac ! © Radio France - Julien Balidas