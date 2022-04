PHOTOS - Le 12e Festival du cerf-volant bat son plein à Trouville-sur-Mer

Le Festival du cerf-volant a fait son retour sur la plage de Trouville-sur-Mer ce samedi après-midi après quatre années d'absence. Au programme de cette 12e édition, des démonstrations et ateliers pour enfants.

Après quatre ans d'absence dont deux à cause de la crise sanitaire, le Festival du cerf-volant de Trouville-sur-Mer organisé par l'association Ciel de rêves a fait son grand retour ce samedi 16 avril sous un soleil radieux. Pas un nuage ou presque dans le ciel et des dizaines de cerfs-volants multicolores plus ou moins grands. Les nombreuses familles réunies à la plage en ce week-end de Pâques ont pu profiter du spectacle.

Cette douzième édition se poursuit demain, dimanche 17 avril, dès 10 heures. Au programme : des démonstrations de cerfs-volants monofils artistiques et traditionnels, des chorégraphies de cerfs-volants pilotables et un concours du plus beau cerf-volant pour les enfants avec une remise des prix à 17 heures.

Les nombreuses familles réunies à la plage en ce week-end de Pâques ont pu profiter du spectacle. © Radio France - Elsa Vande Wiele

Près de 80 cerfs-volistes de toute la France participent à cette 12e édition. © Radio France - Elsa Vande Wiele